Territoires non cédés: le caucus libéral de l’Atlantique critique le gouvernement Higgs

Les députés libéraux fédéraux en Atlantique demandent au gouvernement du Nouveau-Brunswick d’annuler sa directive ordonnant aux employés provinciaux de cesser de faire référence aux «territoires autochtones non cédés» dans leurs communications et interventions publiques.

Le Caucus libéral fédéral de l’Atlantique en a fait la demande par le biais d’une lettre envoyée au gouvernement provincial et au premier ministre Blaine Higgs.

Avant de publier la lettre, la députée Jenica Atwin et le député Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités ont rencontré les leaders Wolastoquey du Nouveau-Brunswick pour en apprendre plus sur leurs préoccupations en ce qui concerne leur relation avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Les élus ordonnent au gouvernement Higgs de reconnaître les territoires traditionnels et non cédés des Wolastoquyik, des Mi’kmaq et des Peskotomuhkati et de respecter la liberté des employés et employées du gouvernement d’exprimer leur soutien en tant qu’alliés et utilisant les termes «non cédés».

«En tant que députés, il incombe à chacun et chacune d’entre nous d’emprunter la voie de la réconciliation de bonne foi, avec respect et en partenariat avec les peuples autochtones, les dirigeant.es communautaires et la gouvernance traditionnelle, afin de collectivement nous assurer un meilleur avenir», affirment les membres du Caucus libéral fédéral de l’Atlantique.

En octobre, le gouvernement de Blaine Higgs a ordonné aux employés provinciaux de cesser de faire référence aux «territoires autochtones non cédés» dans leurs communications et interventions publiques.

Le procureur général de la province, Hugh Flemming, a expliqué que cette directive faisait suite à un recours judiciaire intenté l’an dernier par les communautés Wolastoqey, qui revendiquent, selon lui, la propriété de plus de 60% du Nouveau-Brunswick.

En réaction à la directive, les chefs des six communautés malécites Wolastoqey au Nouveau-Brunswick ont demandé à la toute nouvelle commissaire sur le racisme systémique de prendre position contre l’interdiction du gouvernement de reconnaître publiquement les «territoires autochtones non cédés».

«Nous avons été très clairs sur le fait que nous ne cherchons pas à récupérer toutes les terres de notre territoire, nous ne cherchons pas à déloger les propriétaires:nous demandons une déclaration de titre sur notre territoire, qui n’a jamais été cédé», a récemment déclaré Allan Polchies, chef de la communauté malécite de St. Mary’s, près de Fredericton.

Les chefs Mi’kmaq ont aussi dénoncé l’approche du gouvernement Higgs.