Un plan avare en détails sur le recrutement de personnel

Les partis d’oppositions attendaient de la ministre Shephard qu’elle présente davantage de solutions à la crise du manque de main-d’oeuvre qui fragilise le système de santé.

Le plan quinquennal présenté mercredi propose notamment de mettre sur pied des programmes de formation plus courts et d’accélérer la reconnaissance des qualifications des professionnels de santé formés à l’étranger.

La ministre de la Santé entend également créer des équipes de recrutement communautaires, qui impliqueraient les professionnels de la santé et les communautés dans le recrutement des prestataires de soins. Ces partenaires pourraient bénéficier de subventions pour soutenir les efforts de recrutement en milieu rural.

Le rapport de la ministre Shephard reconnait en effet que la situation est particulièrement préoccupante dans les régions rurales francophones du Nouveau-Brunswick où sont concentrés 85% des postes vacants du Réseau de santé Vitalité.

Le député libéral Jean-Claude d’Amours juge ces initiatives insuffisantes pour répondre au sérieux besoin de professionnel de la santé. Il déplore l’absence d’engagement financier et estime que le document manque «d’éléments concrets» pour s’attaquer à la pénurie.

«C’est un plan qui n’est certainement pas complet. Il manque de substance et beaucoup d’information sur la façon dont on va recruter plus de personnel. On n’a aucune idée des sommes qui seront attribuées.»

M. D’Amours croit que le recrutement des médecins devrait demeurer la responsabilité du ministère et des réseaux de santé. «On demande aux différentes communautés de se faire compétition entre elles», avance-t-il. «Pensez-vous qu’un petit village a la capacité de convaincre quelqu’un de l’autre côté de l’océan de venir s’installer sur son territoire?»

Le chef du Parti vert et député de Fredericton-Sud, David Coon se réjouit de voir des actions à court terme pour stabiliser un système en crise.

«La clinique virtuelle provinciale sans rendez-vous qu’ils sont en train de créer apportera un soulagement bienvenu aux personnes et aux familles qui n’ont pas de médecin ou d’infirmière praticienne.»

La porte-parole du Parti vert en matière de santé et députée de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton attendait toutefois des investissements conséquents pour offrir des salaires compétitifs au personnel infirmier et un financement accru des programmes universitaires en sciences infirmières.

«Je ne vois pas de mesures audacieuses pour mettre fin à la réduction des services de nos hôpitaux», observe l’élue, préoccupée par la fermeture du service d’urgences la nuit à l’Hôpital mémorial de Sackville en raison du manque de professionnels disponibles.

Mme Mitton déplore aussi que le gouvernement ait choisi Medavie pour coordonner son nouveau programme d’accès aux soins de santé primaire.

«On privatise les soins de santé, Medavie va gérer de plus en plus des parties de notre système, et ça nous inquiète car il y a un manque d’imputabilité», dit-elle.

Des changements jugés prometteurs

Du côté des organisations représentant certains professionnels de la santé, on voit dans cette nouvelle stratégie une bonne base de travail pour les prochains mois.

«La mise en œuvre de ce plan est le début de l’établissement d’une fondation pour des soins de santé durables au Nouveau-Brunswick», estime Paula Doucet, présidente du Syndicat des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick.

Elle prévient toutefois qu’«une attention sérieuse au recrutement, à la rétention et au respect des fournisseurs de soins de santé sera déterminante pour que ce plan se concrétise».

Dans un communiqué, la Société médicale du Nouveau-Brunswick appuie le plan sans réserve, notant que la plupart de ses recommandations ont été prises en compte, citant les «excellentes mesures» en faveur d’un meilleur accès aux soins primaires, de la réduction des temps d’attente pour les chirurgies, et d’un système plus connecté.

Son nouveau président, le Dr Mark MacMillan, se dit «fortement encouragé» par le fait que l’association professionnelle pourra jouer un plus grand rôle dans le recrutement des médecins. «Nous croyons depuis longtemps que les médecins sont les mieux placés pour recruter d’autres médecins», souligne-t-il.

Marcel Larocque, président de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick considère que le plan de réforme contient de bonnes nouvelles, comme la collaboration de foyers de soins spéciaux avec le programme extra-mural pour offrir davantage de soins à domicile.

Reste à voir comment celui-ci sera mis en oeuvre, note-t-il.

«Il y a encore plusieurs questions sans réponses en ce qui concerne l’étendue et la qualité de ces services. Quels aînés vont profiter de ces changements? Lesquels en seront exclus? Nous avons reçu plusieurs plaintes relativement aux services dans les foyers de soins spéciaux depuis le début de la pandémie. Comment va-t-on résoudre le problème de pénurie de la main-d’œuvre, de la maltraitance envers les aînés, du manque de communication entre les directions de certains foyers et les familles des résidents?»

Optimisme prudent dans le Restigouche

Dans le Restigouche, le rapport sur la réforme de la santé était attendu avec beaucoup d’appréhensions.

C’est qu’au cours des dernières années, la région a connu de nombreux bris de service dans ses hôpitaux en plus de voir certains services – comme l’obstétrique – être mis sur la glace. La crainte de voir des services être amputés était donc déjà bien présente avant même l’annonce d’une réforme.

Qu’à cela ne tienne, le dévoilement des grandes lignes du plan de santé est pour le moment bien accueilli.

«On dit que le diable est dans les détails, donc il faudra attendre encore un peu et voir ce que tout cela implique. Cela

dit, on ne parle pas de fermetures d’établissements, d’abandon ou de diminution de services. Ça semble donc être un rapport positif pour la région», souligne Ian Comeau, maire de Campbellton.

Ce dernier se dit heureux de voir que le document dévoilé mercredi fait mention de la poursuite des travaux du nouveau Centre de traitements des dépendances, établissement qui doit occuper les lieux du projet mort-né de Centre d’excellence pour jeunes en santé mentale.

Ce qui lui plaît également, c’est que le recrutement du personnel pourrait se faire plus localement, la centralisation de cette spécialité ayant été maintes fois décriée par les élus de la région.