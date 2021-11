Beaubassin-Est et Cap-Pelé: un beau mariage

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

En fusionnant la Communauté rurale de Beaubassin-Est (CRBE) et le Village de Cap-Pelé, la nouvelle entité 38 atteindra une assiette fiscale de près d’un milliard de dollars. La population du nouveau regroupement est maintenant estimée à 8801 personnes.

La mairesse de Beaubassin-Est, Louise Landry, n’est pas surprise de la décision que l’on retrouve dans le livre blanc sur la gouvernance locale, rendu public jeudi.

«Le ministre a été très clair durant la consultation que tout était sur la table. On se réjouit du fait que c’est un fusionnement de deux communautés d’intérêts qui travaillent déjà en étroite collaboration. Juste cette semaine, on a déjà annoncé un partenariat d’envergure à Cap-Pelé pour leur centre intergénérationnel.»

Depuis les dernières élections municipales, les élus ont multiplié les rencontres pour évaluer la possibilité de développer davantage de partenariats. Les deux municipalités mènent déjà une étude conjointe pour analyser les Services d’incendie de Beaubassin-Est et de Cap-Pelé afin d’offrir un meilleur service de protection dans la région. «On avait aussi le désir d’élaborer des activités communautaires ensemble. S’il n’y avait pas eu fusionnement, on anticipait déjà d’accroître ces projets régionaux là dans les deux communautés», explique la mairesse la CRBE.

«Avec une assiette fiscale qui va friser le milliard de dollars, on va devenir une force encore plus importante sur le plan économique dans le Sud-Est et la province», mentionne-t-elle.

La mairesse souhaite une transition graduelle avec un accompagnement important des municipalités qui connaissent un fusionnement. «Il faudra travailler ensemble et avec la population pour se faire rassurant», de dire Mme Landry.

Entité voisine

Précisons en terminant que la nouvelle entité voisine, numéro 37, est composée de la Ville de Shediac, ainsi que des Districts de services locaux (DSL) de Shediac Cape, Scoudouc Road, Pointe-du-Chêne et Scoudouc (95%).