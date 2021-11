COVID-19: 72 nouveaux cas et fin vendredi des mesures coupe-circuits

La Santé publique a recensé 72 nouveaux cas de COVID-19, lundi. Il s’agit du deuxième plus haut total quotidien depuis le début du mois, derrière les 82 cas de mercredi.

Il y a 32 nouveaux cas dans la zone 1 (Moncton), 13 dans la zone 2 (Saint-Jean), 21 dans la zone 3 (Fredericton) et six dans la zone 7 (Miramichi).

Le nombre de cas actifs est maintenant de 566, en hausse de un par rapport à la veille. Il était de 580 il y a une semaine et de 849 il y a un mois.

Vingt-huit personnes sont hospitalisées, dont 14 reposent aux soins intensifs.

Le nombre de personnes qui sont décédées de la COVID-19 depuis le début de la pandémie demeure le même, soit 122.

Par ailleurs, la mesure coupe-circuit en vigueur dans les régions de Moncton et Miramichi prendront fin ce vendredi à 18h.

Par contre, à compter de 18h, vendredi, partout au Nouveau-Brunswick, tous les membres d’un ménage au sein duquel une personne a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 devront s’isoler pour une période de 14 jours, peu importe leur statut vaccinal.

Les membres du ménage qui sont pleinement vaccinés pourront mettre fin à leur isolement lorsqu’ils recevront un résultat négatif à un test PCR effectué le cinquième jour. Ils devront tout de même subir un autre test PCR le 10e jour pour confirmer le résultat négatif.

«Il est extrêmement important que nous maîtrisions la propagation de ce virus, en particulier avec la saison des Fêtes qui approche, a déclaré le premier ministre, Blaine Higgs. La mesure coupe-circuit a bien fonctionné dans la plupart des zones, mais après six semaines, elle n’a pas eu les effets souhaités dans la zone 1, soit la région de Moncton, et nous devions modifier notre approche. Nous devons trouver un équilibre entre ce que nous estimons être un retour à la normale et le fait de vivre avec la réalité de la COVID-19.»

Jeudi, il y avait 180 cas actifs dans la région de Moncton, 129 dans la région de Saint-Jean, 117 dans le Grand Fredericton, 116 dans la région Miramichi, neuf dans le Madawaska-Victoria et sept chacun dans le Restigouche et Chaleur/Péninsule acadienne.