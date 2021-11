COVID-19: les mesures coupe-circuit seront levées vendredi

Le gouvernement lèvera vendredi les mesures coupe-circuit toujours en vigueur dans la province. Les règles de confinement pour les membres des ménages où un cas positif à la COVID-19 a été signalé seront toutefois resserrées.

La Santé publique a annoncé jeudi un changement d’approche afin de freiner la propagation de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick.

«Les mesures coupe-circuit dans les zones 2, 3, 4 et 5 ont été efficaces afin de ralentir la propagation du virus dans ces communautés. Toutefois, nous n’avons pas vu les mêmes résultats dans la zone 1, où ces mesures sont en place depuis six semaines. Le nombre de cas demeure élevé, ce qui continue de poser une menace sur notre système de santé», a expliqué jeudi Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick.

Depuis une semaine, précise-t-elle, 49% des nouveaux cas répertoriés dans la province résultaient d’une propagation au sein de résidences privées.

Dès vendredi 18h, la mesure coupe-circuit en vigueur dans la zone 1 (Moncton) et la zone 7 (Miramichi) prendront fin. Ces mesures seront toutefois remplacées par des règles d’isolement plus sévères sur l’ensemble du territoire de la province.

Désormais, tous les membres d’un ménage, peu importe leur statut vaccinal, devront s’auto-isoler pendant 14 jours lorsqu’une personne habitant sous le même toit est infectée par la COVID-19.

Les personnes complètement immunisées qui obtiendront un résultat négatif à la suite d’un test PCR au jour 5 pourront mettre fin à leur isolement. Elles devront aussi obtenir un test négatif au jour 10 du confinement.

D’après le premier ministre Blaine Higgs, ce changement d’approche s’avère être une manière de ne pas pénaliser l’ensemble des Néo-Brunswickois qui ont reconnu l’importance de se faire vacciner.

«Plutôt que pénaliser tout le monde, nous allons changer notre approche, a dit M. Higgs lors du point de presse sur la COVID-19 de jeudi. Nous voulons trouver un équilibre et nous assurer que les gens pleinement vaccinés peuvent avoir une vie la plus normale possible.»

Des employés de l’État sans salaire

Le gouvernement a aussi annoncé jeudi qu’il mettait à exécution sa menace de suspendre tous les employés du secteur public qui refusent la vaccination.

«Nous voulons nous assurer que les employés du gouvernement travaillent dans un lieu sain et sécuritaire et c’est la raison pour laquelle nous avons rendu la vaccination obligatoire pour eux, a rappelé M. Higgs. À la fin de la journée de vendredi, tout employé qui n’est pas pleinement immunisé ou qui n’a pas reçu une première dose et pris rendez-vous pour une deuxième injection sera suspendu sans salaire.»

D’après des chiffres fournis par la province, la très grande majorité des employés de l’État ont répondu favorablement à la vaccination. En date de jeudi, seulement 1995 personnes, soit 3,3%, n’étaient pas immunisées.

Au sein des différents ministères de la province, 307 personnes, soit 2,9% des employés, n’ont pas été vaccinées. Dans les districts scolaires, le taux est de 4,1% (792 personnes) alors qu’il est de 3,4% (734 employés) dans les régies de la santé et chez Medavie. Le taux dans les Sociétés de la couronne est de 2,5%, soit 162 employés non vaccinés.

«Le taux d’employés non vaccinés est passé de 10 pour cent à un peu plus de trois pour cent depuis que cette politique a été annoncée, s’est réjoui, M. Higgs. Nous avons bon espoir que les personnes qui ne se sont pas encore fait vacciner le feront bientôt afin de les revoir.»

Pour l’instant, rien ne laisse croire que le renvoi à la maison de ces travailleurs causera d’importantes perturbations de services, assure le premier ministre.

«Beaucoup d’efforts ont été réalisés au sein des ministères afin de comprendre qui ne serait pas vacciné et comment mitiger leur absence du travail. Nous pensons être dans une position qui nous permet d’aller de l’avant avec la date que nous avons retenue», dit M. Higgs.

L’impact sur l’enseignement des écoles devrait aussi être négligeable, croit-il.

«C’est possible que le défi soit plus grand dans certaines écoles ou dans certaines régions, mais chacun des districts a évalué les impacts et comment ils pouvaient les mitiger et le ministère de l’Éducation nous assure que ce sera gérable.»

Pour l’instant, le premier ministre dit ignorer quelle sera la durée des congés sans solde de ces employés.