L’AFMNB applaudit une réforme «ambitieuse et en profondeur»

L’Association francophone des municipalités du N.-B, qui milite depuis des années en faveur d’une réforme de la gouvernance locale, qualifie le plan présenté jeudi par le ministre Daniel Allain d’«énorme pas de l’avant pour des communautés plus fortes et viables».

En 2014 déjà, l’organisme représentant 50 municipalités francophones réclamait la mise en place de gouvernements locaux sur tout le territoire de la province. C’est bien le choix fait par le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance, qui entend faire passer le nombre d’entités de 340 à 90.

Le président de l’AFMNB et maire de Bertrand, Yvon Godin, affiche son enthousiasme. Il retrouve dans le livre blanc la plupart des éléments-clefs suggérés par son organisme.

«De prime abord, la réforme proposée par le ministre Allain est ambitieuse et en profondeur comme nous l’avions demandé, de concert avec la communauté acadienne qui avait fait de la pleine municipalisation du territoire sa priorité», lance-t-il.

«Il fallait une volonté politique, je félicite le gouvernement, ils ont mis leur culotte!»

Les restructurations qu’entend mener Fredericton devraient offrir aux municipalités une plus grande marge de manœuvre financière et donner une voix aux citoyens qui n’étaient jusque là représentés par aucun élu local, estime Yvon Godin.

«De nombreux éléments, notamment au niveau des finances et de la fiscalité, demeurent à déterminer», ajoute-t-il.

«Ce sont des échéances serrées, 2022 sera une année très occupée mais captivante!»

Le maire de Bertrand prévient que les gouvernements locaux auront besoin de soutien financier et technique dans les premières années de transition.

«Il y aura beaucoup de changements à faire pour harmoniser les procédures et processus de gestion interne des municipalités, et elles ne devront pas être laissées à elles-mêmes sans outils et appuis pour faire ces changements.»

Ce dossier brûlant devrait assurer animer les discussions lors du congrès de l’AFMNB qui déroulera le mois prochain.

«Une bonne réforme»

Le livre blanc n’a pas suscité d’opposition marquée parmi les partis d’opposition.

Le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, qualifie même d’«encourageante» la feuille de route du ministre Allain.

«Honnêtement, c’est assez complet, c’est une bonne réforme, une réforme très importante. On a besoin de communautés plus fortes», souligne-t-il.

Le politicien y voit aussi une occasion «d’impliquer davantage les citoyens dans la démocratie locale par des assemblées citoyennes et des initiatives de démocratie participative».

«Il faut aller au-delà», notre M. Arseneau. «Cette réforme doit être suivie de plans de développement économique régional», explique Keith Chiasson, député de Tracadie-Sheila, qui indique lui aussi que sa formation politique est en faveur de changements structurels du monde municipal.

«J’ai été surpris que le ministre soit allé aussi loin», reconnaît-il.

Le député libéral émet tout de même quelques réserves.

«Quand je regarde la carte, je trouve que certaines fusions ont du sens, et je remets en question d’autres fusions pour des raisons géographiques ou en raison de l’intérêt des communautés. Je me demande quelle rétroaction le gouvernement a véritablement reçu de ces communautés.»

M. Chiasson aurait également voulu que la province impose un plafond à d’éventuelles hausses de taxes pour les résidents des actuels DSL.

«Une de nos craintes, poursuit-il, c’est que si le gouvernement provincial déverse certaines responsabilités comme le développement économique ou le tourisme sur le dos des régions en les laissant s’organiser elles-mêmes, certaines régions risquent de mieux performer que d’autres. Notre inquiétude c’est qu’on s’éloigne du principe de chances égales pour tous, je ne veux pas voir des communautés compétitionner contre d’autres, avec des gagnants et des perdants.»