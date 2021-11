Les LeBlanc, la première famille acadienne à Family Feud Canada

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

C’est une première acadienne. La famille LeBlanc du sud-est de la province participera au jeu questionnaire télévisé Family Feud, version canadienne, le 8 décembre prochain à CBC.

Lorraine LeBlanc et ses quatre nièces, Donna Gallant, Nicole Tisdall, Carole LeBlanc et Cindy Gilmore, forment les rangs de l’équipe acadienne. «Chaque fille dans l’équipe représente une de mes sœurs. J’ai quatre sœurs et j’ai deux frères», affirme la capitaine de l’équipe.

Pendant des années, Lorraine et sa famille ont regardé la version américaine de Family Feud à la télévision. Elle se rappelle d’avoir déjà pensé que ce serait cool de participer à l’émission. «Lorsque Family Feud a commencé au Canada, après la première année j’ai dit aux filles: on devrait essayer. On n’a rien à perdre.»

On connaît la suite. «Je pense que personne ne savait dans quoi elle s’embarquait, dit en riant la doyenne du groupe. On se disait que ça allait être le fun.»

La famille LeBlanc avait envoyé sa candidature l’année dernière. Il semble toutefois que la pandémie a compliqué entre autres les déplacements et les LeBlanc n’ont pas été retenues.

«Cette année, on a soumis la même candidature, avec la même vidéo», explique Lorraine. Leur candidature a été acceptée au début du mois de septembre.

«On a eu tellement de fun à préparer la vidéo d’audition. On a fait une vidéo où on était des petites vieilles. On parlait du passé, en se disant: Aye! te rappelles-tu qu’une fois on a été à la télévision?»

Il semble difficile de se préparer pour ce genre de jeu. «Ce n’est pas quelque chose que tu peux étudier, parce que tu ne sais pas quelles vont être les questions.»

Toutefois, étant donné que l’émission existe depuis plusieurs années aux États-Unis, il est toujours possible de faire de la recherche sur internet. «On se rencontrait les cinq, on se trouvait des questions, puis on se pratiquait. On a fait ça tout l’été, au cas où on serait choisies.»

L’émission avec la famille acadienne a déjà été enregistrée. Pour connaître la suite, il faudra surveiller votre téléviseur le 8 décembre prochain, sur CBC, à compter de 19h30.

La capitaine ne regrette pas du tout sa démarche pour participer au jeu questionnaire. «Je recommande à n’importe quelle famille qui considère de le faire, de s’essayer. On a été la première famille acadienne qui a été choisie. Il y en a peut-être d’autres qui s’en viennent, je ne sais pas, mais c’est une belle expérience», affirme Lorraine LeBlanc.