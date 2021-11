Ottawa doit annoncer vendredi l’approbation du vaccin pour les enfants

Le gouvernement fédéral devrait annoncer vendredi que Santé Canada a approuvé le vaccin contre la COVID-19 pour les enfants âgés de cinq à 11 ans.

Le gouvernement fédéral a prévu une conférence de presse avec des responsables vendredi à 10 h pour communiquer des nouvelles concernant l’autorisation du vaccin Pfizer-BioNTech pour les enfants.

Les responsables feront également le point sur les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation.

Des provinces ont déclaré qu’elles étaient prêtes à commencer à vacciner les enfants dès que les doses seraient distribuées.

Le Canada s’attend à une livraison accélérée de 2,9 millions de doses de plus faible concentration pour les enfants, assez pour une première injection pour chaque enfant du groupe d’âge de 5 à 11 ans.

Dans un communiqué transmis jeudi, Pfizer Canada a déclaré que la société était prête à livrer les doses pédiatriques au Canada peu de temps après l’autorisation de Santé Canada.

Pfizer et son partenaire BioNTech ont soumis le 18 octobre une demande d’approbation de doses pour enfants de son vaccin à ARNm contre la COVID-19.

Les deux groupes affirment que les résultats de leurs essais chez les enfants montrent des résultats d’innocuité et d’efficacité comparables à ceux enregistrés dans une précédente étude Pfizer-BioNTech chez des adultes âgés de 16 à 25 ans.

Santé Canada avait déclaré qu’il n’approuverait le vaccin pour les enfants que si son analyse montrait que les avantages l’emportaient sur les risques.

L’agence de réglementation des médicaments aux États-Unis (FDA) a approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech pour les enfants le 29 octobre, et les États-Unis ont déjà vacciné plus de deux millions d’enfants.

Mesures à la frontière

Vendredi après-midi, les ministres fédéraux devraient discuter de l’assouplissement de mesures prises pour empêcher l’importation de nouveaux cas à la frontière.

On s’attend à ce qu’ils éliminent la règle qui oblige les voyageurs effectuant de courts voyages aux États-Unis à présenter un test moléculaire de la COVID-19 négatif afin de revenir au Canada.

La règle fait partie d’un décret qui expire le 21 novembre.

La mesure a été fortement critiquée comme étant illogique en matière de santé publique, car les gens sont désormais autorisés à subir un test au Canada avant même de traverser la frontière, à condition qu’ils reviennent dans les 72 heures.

Les détracteurs, y compris des chefs d’entreprise, des politiciens canadiens et internationaux, des membres de l’industrie du tourisme et des voyageurs se sont plaints que l’exigence est coûteuse, lourde et redondante.