Pas de hausse de taxe à Campbellton… de justesse

En dépit d’une hausse de son assiette fiscale, la Ville de Campbellton n’a pu faire profiter à ses citoyens d’une baisse au chapitre de l’impôt foncier.

N’empêche, ceux-ci ne verront pas leurs taxes augmenter.

Le conseil municipal s’est réuni mercredi afin d’adopter son budget de fonctionnement général pour 2022 – qui se chiffre à 15 133 707$, en hausse d’un peu plus de 680 000$ par rapport à l’exercice précédent.

Une fois de plus, l’exercice n’a pas été simple afin de maintenir le taux foncier à 1,77$. Mais le conseil y est néanmoins parvenu.

«On a travaillé très dur afin de trouver où épargner sans trop affecter les services», commente le maire, Ian Comeau.

Comme plusieurs autres municipalités à travers la province, Campbellton a vu son assiette fiscale croître cette année. L’augmentation demeure par contre loin de la moyenne provinciale (8%), soit 2,99%. Cela dit, elle rapportera tout de même environ 528 000$ de plus dans les coffres de la Ville. Le problème, c’est que certaines dépenses sont venues absorber cette entrée d’argent.

«Sans ces hausses, on aurait peut-être été en mesure d’offrir une légère diminution de taxes à nos citoyens, mais là c’est tout simplement impossible. Cela dit, je crois que dans les circonstances, le maintien du niveau de taxation actuelle est une très bonne nouvelle pour nos citoyens», souligne M. Comeau.

Parmi ces hausses montrées du doigt par le maire, c’est définitivement celle du contrat de la Gendarmerie royale du Canada – qui augmentera de 463 000$ – qui a grugé la plus grande part du gâteau.

D’ailleurs, à l’instar d’autres municipalités du pays, le conseil en a profité pour adopter une résolution demandant à ce que cette hausse liée au nouveau contrat de travail des membres de la GRC (rétroactif à 2017) soit absorbée par le gouvernement fédéral. Au-delà de cette demande, le conseil entend par ailleurs rouvrir le dossier de la collaboration régionale pour ce qui est du partage des coûts des services policiers. Car il faut préciser que le contrat de la Ville avec la GRC est différent de celui du reste du comté.

«Reste que lorsqu’on regarde le portrait, on paye 45% des coûts totaux de la GRC au Restigouche alors qu’on ne compose que 26% de la population. Au niveau monétaire, l’augmentation n’est que de 20 000$ ailleurs alors qu’ici c’est 463 000$, ce qui est tout à fait inéquitable. Il faut définitivement se poser des questions et ouvrir un dialogue honnête avec les autres municipalités», juge le maire.

M. Comeau dit par ailleurs étudier toutes les possibilités afin de diminuer les coûts de ce service dans la région que ce soit revoir le contrat, diminuer le nombre d’agents (18 à l’heure actuelle) ou même envisager la mise en place d’une police régionale.

Outre la GRC, le remplacement de postes non pourvus et une hausse au chapitre des assurances s’accaparent des profits restants provenant de la hausse de l’assiette fiscale.

Par ailleurs, si les citoyens ont évité une hausse au niveau foncier, ceux-ci devront composer avec une légère hausse (2%) de leur compte d’eau et égouts, une nouvelle qui survient tout juste après un avis d’ébullition qui aura duré plus de six semaines.

Pour ce qui est des projets en 2022, le conseil entend continuer son travail afin de rentabiliser son Centre civique. Maintenant que la COVID-19 prend un peu moins d’espace, on aimerait aussi relancer les activités au Centre d’expérience de la Rivière Restigouche.