Réactions mitigées dans le Nord-Ouest

La parution du livre blanc du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, a reçu un accueil en deux temps au Nord-Ouest.

Le livre blanc aborde la réduction des entités de gouvernance locale à l’échelle de la province. Cette réforme de la gouvernance locale a comme objectif de passer de 104 gouvernements locaux et 236 districts de services locaux à 78 gouvernements locaux et 12 districts ruraux, pour un total de 90 entités.

Certains élus ont salué la proposition de regroupement. C’est le cas du maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes, et du maire de la Communauté rurale de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet.

Selon ces derniers, les intentions du ministre Allain semblent bonnes. Il existe toutefois certaines interrogations quant

à la mise en œuvre de ce plan.

«Au fil des années, il y en a beaucoup qui étaient bien intentionnés et ils n’ont rien fait. Le ministre Allain, je dois dire qu’il a fait un effort. Maintenant, il faut voir comment ça va se développer et quel genre de collaboration on aura avec la province, vis-à-vis n’importe quel changement qu’il pourrait y avoir», a mentionné M. Deschênes.

«Le diable est dans les détails. On peut changer les choses, mais il faut qu’il vienne avec ça une réforme de la fiscalité pour permettre aux nouvelles entités de mettre en œuvre ce que la Province vient de publier», a déclaré M. Ouellet.

À Edmundston, on a laissé entendre que le statu quo concernant le développement de la gouvernance locale n’était plus possible. Cependant, le maire Éric Marquis a reconnu qu’il existe encore certaines interrogations par rapport au plan proposé.

«Notre première conclusion est que c’est un projet très ambitieux. Il y a beaucoup de changements (…) On attend de voir ce que l’on entend exactement par les pourcentages qui ont été présentés dans le livre blanc.»

«La plupart des municipalités ont demandé une réforme en matière de financement. Les défis sont grands pour les municipalités. Il semble y avoir des morceaux de solution dans la réforme qui nous permettrait d’aller chercher de l’argent de plus, mais c’est préliminaire comme résultat.»

Le maire Marquis s’est aussi interrogé sur la forme que prendront certains services s’ils tombent sous la responsabilité des Commissions de services régionaux.

«On prend toute la partie touristique. On sait qu’à Edmundston, il y a l’Office du tourisme d’Edmundston-Madawaska. De voir qu’il y a cette partie-là qui irait avec la CSR, on se demande ce que cela va vouloir dire pour une ville comme Edmundston qui a déjà ce service.»

De son côté, le président de l’Association des DSL du Nouveau-Brunswick et du DSL de Saint-Jacques, Jules Bossé, s’est dit déçu par plusieurs aspects du plan et que les résultats ne reflètent pas nécessairement le point de vue des DSL.

«Tout le “tralala” que l’on a fait au cours de la dernière année n’a pas servi à grand-chose. Le côté positif, c’est que certains DSL ont pu se regrouper ce qui favorise la conservation de leur mode de vie suburbain et rural.»

«Ce que les gens ne voulaient pas, c’était d’être amalgamés à une municipalité existante. La représentation est diluée pour ces gens de milieux ruraux et ils devront fort probablement adopter un modèle urbain.»

Le Nord-Ouest compte d’ailleurs un bon nombre de DSL qui seront annexés, en partie ou en totalité, à des municipalités, ce qu’a déploré Jules Bossé.

«Il y a beaucoup trop d’amalgames. Il y a des endroits où l’on a divisé des DSL et je trouve cela incompréhensible (…) Il y a plein de choses imprécises et c’est inquiétant, car comme on n’a pratiquement pas été consultés, on risque de manquer le bateau», a mentionné M. Bossé.

Lac-Baker souhaite faire changer la position du ministre Allain

À Lac-Baker, où les résidents avaient majoritairement pris position contre un regroupement en 2015, la décision du ministère de vouloir fusionner le village avec le reste de la Communauté rurale de Haut-Madawaska a représenté un choc.

La mairesse de l’endroit, Roseline Pelletier, a confirmé que le conseil municipal, au nom des résidents de la municipalité, comptait faire pression auprès du ministre Daniel Allain afin de l’inciter à changer son fusil d’épaule.

«Le conseil municipal n’est pas d’accord avec la décision. On va faire connaître notre position au gouvernement provincial, car on vient de passer en revue les projets de fusion ou de non-fusion dans d’autres régions et on a trouvé des exemples de villages qui vont pouvoir demeurer comme tel pour des raisons que l’on ne comprend pas.»

Mme Pelletier a mentionné qu’elle allait se servir des exemples de Fredericton Junction et de Tracy pour convaincre le ministre Allain que Lac-Baker est en mesure de poursuivre son développement en tant que municipalité distincte.

«Ce sont des villages qui ont moins d’assiette fiscale et de population que nous et ils peuvent garder leurs structures municipales. On considère que l’on a les arguments pour dire qu’avec une assiette fiscale de 66 M$ et une population d’au moins 750 personnes, on peut aussi demeurer comme on est.»

La mairesse de Lac-Baker s’est dite surprise de la décision publiée dans le livre blanc, dans le sens où cette dernière croyait que le village avait pu démontrer au gouvernement que ce n’est pas la taille qui devait déterminer si une municipalité pouvait ou non «s’occuper seule de ses affaires». «On a une capacité de payer nos services à un coût raisonnable, tout en ne recevant que peu d’aide du gouvernement provincial en termes de subvention de péréquation.»

De son côté, le maire de la Communauté de Haut-Madawaska, Jean-Pierre Ouellet a indiqué que sa communauté n’avait eu aucune influence sur le choix du gouvernement.

Il croit toutefois que s’il y a une transition vers une plus grande communauté rurale avec l’ajout de Lac-Baker, elle se fera de façon plus fluide que lors de la formation de la première Communauté de Haut-Madawaska en 2016.

«On a les mêmes systèmes d’informatisation qui ont été préparés par la CSR. Ce que l’on a par rapport au plan de gestion des actifs et la cartographie de nos services, Lac-Baker l’a également. Ça va nous simplifier la tâche un peu plus. Au bout du compte, c’est une question de coopération, mais aussi d’équité dans la manière dont la taxation se fait. On essaie de taxer en fonction des services que les gens ont.»

De son côté, la mairesse de Lac-Baker croit qu’il existe plusieurs inquiétudes par rapport au regroupement possible avec le reste des communautés du Haut-Madawaska. La crainte de l’augmentation du taux de taxation en est une, mais il en existe d’autres, selon elle.

«On a une vision basée sur l’aspect écotouristique. Le fait d’être englobé dans une entité où l’on ne contrôlera pas notre territoire, ça supprime presque notre l’objectif et la raison d’être de notre gouvernement local qui est de bien encadrer notre développement. On veut que notre village demeure écologiquement en santé et on veut avoir une relation de proximité avec nos résidents pour les convaincre d’agir pour respecter cette vision.»

«Désastreux» à Saint-André

Le maire de Saint-André, Marcel Levesque, considère que le regroupement, qui verrait sa communauté se joindre à Grand-Sault, Drummond et une partie du DSL de Drummond, est désastreux.

«S’ils voulaient faire quelque chose de si gros, je ne vois pas pourquoi on nous enlève les DSL des alentours. Avec ce regroupement,on aurait été plus de 15 000 personnes, donc on aurait été aussi gros qu’Edmundston. Ça aurait peut-être été mieux.»

Dans l’optique où Saint-André s’était déjà regroupé en Communauté rurale en 2006, M. Levesque voit plutôt cette décision comme une punition, malgré le travail qui a été accompli dans le passé.

«Dans notre situation, notre DSL aurait le même nombre d’habitants que nous donc ce n’est pas mieux.»