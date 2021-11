Réforme municipale dans la Péninsule acadienne: «C’est un défi intéressant»

De grands changements sont à prévoir dans la Péninsule acadienne. Alors que la région compte 14 municipalités et 32 districts de services locaux, la réforme du gouvernement Higgs prévoit de regrouper l’ensemble des communautés en huit nouvelles entités.

Au cours des dix dernières années, de nombreux projets de regroupements communautaires ont vu le jour dans la Péninsule acadienne. Certains ont été acceptés par de faibles majorités, comme cela a été le cas dans le Grand Tracadie en 2013, d’autres ont été rejetés par une grande majorité des électeurs, comme le regroupement proposé sur les îles Lamèque et Miscou en 2017.

Certaines initiatives, comme celle proposée à Shippagan, Le Goulet et les DSL environnants en 2014, se sont évaporées sans jamais qu’un vote ait lieu.

À compter des prochaines semaines et années, c’est le gouvernement provincial qui déterminera l’avenir des communautés de la Péninsule acadienne.

Jules Haché, maire de Lamèque et président du Forum des maires de la Péninsule acadienne, savait que de grands changements se profilaient à l’horizon, même si personne ne connaissait les détails précis de la réforme. Il accueille la réforme Allain avec ouverture d’esprit.

«Je pense qu’il faut envisager ça de façon positive et constructive. C’est un défi intéressant. Ça veut dire que les municipalités telles qu’on les connaît vont disparaître. Nous allons faire partie d’une nouvelle entité et il va falloir la construire ensemble. Il faudra travailler pour construire quelque chose de solide pour l’avenir», dit M. Haché.

Dans la région de M. Haché, Fredericton entend créer une nouvelle entité comprenant les municipalités de Lamèque, de Sainte-Marie-Saint-Raphaël et les DSL de l’île Lamèque, à l’exception de Chiasson-Savoie, qui fera partie d’une entité regroupant Shippagan, Le Goulet et les DSL environnants jusqu’à Inkerman-Centre.

L’île Miscou sera intégrée dans un district rural péninsulaire avec Notre-Dame-des-Érables et des parties de Pokemouche, Landry Office, Maltempec, la paroisse de Caraquet et New Bandon.

D’autres changements audacieux sont à prévoir dans le Nord-Est. Une nouvelle entité regroupant Caraquet, Bas-Caraquet, Pokesudie, Saint-Simon, Village Blanchard, Évangéline et des sections d’autres DSL environnants verra notamment le jour.

Bernard Thériault, maire de Caraquet, est conscient des défis qui attendent la nouvelle entité.

Dans le passé, des regroupements dans la région du Grand Caraquet ont été évoqués et débattus, mais les pourparlers ont toujours mené au statu quo, même si les communautés ont souvent collaboré sur différents projets. Par exemple, le développement du centre naval de la région est le fruit d’une collaboration entre Bas-Caraquet et Caraquet.

«En ce qui nous concerne à Caraquet, il va falloir faire preuve de beaucoup d’ouverture, de transparence et surtout, il va falloir repenser le gouvernement. Il ne faut absolument pas penser qu’il s’agit de raccrocher des wagons à Caraquet. J’ai beaucoup de respect pour les gens qui auront à subir une nouvelle forme de gouvernement. C’est un nouveau défi qu’il faudra aborder ensemble. Il va falloir bâtir quelque chose où tout le monde a sa place. Ceci sera positif dans la mesure où tout le monde sera gagnant, à partir du plus petit DSL jusqu’à la Ville de Caraquet», dit Bernard Thériault.

Dans le centre de la Péninsule acadienne, une nouvelle communauté de 5065 habitants regroupant Saint-Isidore, Paquetville, les DSL entre les deux villages ainsi que Saint-Sauveur va aussi naître.

Comme ses homologues de la Péninsule acadienne, Luc Robichaud, maire de Paquetville, garde l’esprit ouvert. Il a confiance en l’avenir.

«Je pense qu’on en était rendu là. C’est beaucoup de changements. Il va y avoir des préoccupations, mais on va se donner la chance.»

Bien que les deux communautés aient beaucoup en commun, certains liens seront à travailler. À titre d’exemple, les gens de Paquetville ont plutôt tendance à chercher leurs services à Caraquet, alors que ceux de Saint-Isidore se rendent à Tracadie.

«Certaines affinités sont naturelles, d’autres seront à travailler. La première chose est de se montrer ouvert à travailler avec tout le monde. Ça peut paraître un peu déstabilisant pour tout le monde, mais je suis sûr que ça va bien aller. Il faut prendre ça une étape à la fois et se montrer ouvert au changement», estime Luc Robichaud.

Ailleurs dans la Péninsule acadienne, une nouvelle communauté sera créée à Grande-Anse, Maisonnette, Saint-Léolin, Bertrand et les DSL de Poirier, Dugas, Anse-Bleue et une partie de New Bandon, alors que les limites des municipalités de Tracadie et de Néguac demeurent les mêmes.

Une nouvelle communauté sera aussi créée à partir des limites de l’ancienne paroisse d’Alnwick, qui entoure Néguac. Si 97% de la communauté est francophone, elle compte aussi une minorité anglophone historique importante dans des communautés comme Tabusintac et Oak Point-Bartibog Bridge.