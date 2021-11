Rendez-vous manqué à Dalhousie; Kedgwick et Saint-Quentin échappent à la fusion

À la suite de l’annonce du ministre Daniel Allain, le Restigouche verra son visage changer passablement, passant de neuf municipalités à seulement cinq.

La réforme municipale fait jaser dans le Restigouche. Si certains élus sont optimistes quant aux changements proposés, d’autres sont beaucoup moins enthousiastes.

Dans le centre du Restigouche, les changements annoncés sont considérables. Le gouvernement planifie de regrouper les municipalités de Campbellton, Atholville et Tide Head ainsi que quelques DSL, dont ceux de Glencoe, McLeods et Dalhousie Junction. Cette proposition possède beaucoup de similitudes avec celle du rapport de Jean-Guy Finn publié il y a quelques années.

La nouvelle ville aura une population de 12 391 personnes – près de la moitié de la population du Restigouche – et verra son assiette fiscale frôler le milliard de dollars. Ces données font évidemment saliver le maire de Campbellton, Ian Comeau.

«Le statu quo n’était pas acceptable et le ministre a entendu notre message. Je vois cela comme un moment historique pour notre région, une opportunité de travailler tous ensemble et de prospérer», indique M. Comeau, satisfait des limites proposées.

En raison de l’étendue du Restigouche, celui-ci trouvait en effet peu pas réaliste de créer une seule grande ville.

À Atholville, on vient à peine de clore un processus de regroupement. La perspective de rouvrir ce dossier alors que la nouvelle identité se forge peu à peu n’enchante guère le maire, Jean-Guy Levesque.

«Je n’ai pas de problème avec la question des regroupements. Nous avons l’esprit ouvert et je crois qu’on l’a démontré. Mon problème toutefois, c’est qu’il y avait des critères à respecter dans le document de travail – notamment en lien avec la population et l’assiette fiscale – et ceux-ci ne sont pas respectés à plusieurs endroits. C’est un manque de rigueur», souligne-t-il.

Surprise

À Balmoral, l’ampleur de la réforme a surpris le maire, Guy Chiasson, qui ne voit pas d’un mauvais œil pour autant le projet proposé pour sa communauté, soit un regroupement avec le village voisin d’Eel River Dundee et le DSL de Saint-Maure.

«Ce sont déjà de bons partenaires, de bons voisins. Eel River Dundee nous ressemble beaucoup, c’est une communauté dynamique, qui gère bien ses finances. Ce n’est pas un mauvais fit», souligne M. Chiasson.

Les conséquences du rapport n’ont d’ailleurs pas tardé à se faire ressentir. À la recherche d’un directeur général depuis quelques semaines, le maire a mis fin au processus dès la lecture du livre blanc.

«À quoi bon pourvoir un poste qui peut être appelé à disparaître dans quelques mois?», a souligné M. Chiasson.

À Eel River Dundee, bien qu’on salue la collaboration existante avec Balmoral, l’enthousiasme n’est pas partagé de la même façon. À l’instar d’Atholville, cette municipalité sort également à peine d’un regroupement.

«On a des affinités avec Balmoral, mais on n’a jamais entamé cette réflexion à notre conseil. Ceci dit, on a également des affinités avec d’autres municipalités comme Charlo ou même Atholville. Est-ce qu’on pourrait explorer d’autres avenues, penser à aller plus loin encore? Maintenant que le plan est sur la table, est-ce qu’il y a de la place à flexibilité afin de permettre aux municipalités d’apporter des suggestions?», se questionne le maire Mario Pelletier, déplorant de se voir imposer une fusion.

Rendez-vous manqué à Dalhousie

À Dalhousie, le maire Normand Pelletier rêvait d’un seul et grand Restigouche ou, à tout le moins, d’un grand Restigouche-Est. Il devra faire son deuil de ces deux concepts. Selon le plan, Dalhousie est amené à prendre de l’expansion grâce à un regroupement avec la communauté voisine de Charlo et de quelques DSL. C’est trop peu selon lui.

«À mes yeux, le travail a été fait à moitié, c’est un rendez-vous manqué. Il n’y a aucune raison pour laquelle tout le Restigouche-Est ne se retrouve pas sous une seule municipalité au lieu de deux. On ne réglera rien comme ça. C’est une perte de temps et d’argent. Honnêtement, ça me déçoit, car cette audace, on l’a eu pour le Restigouche-Centre, mais pas pour ici», rage-t-il.

La nouvelle municipalité proposée pour Dalhousie et Charlo compterait 5266 habitants. M. Pelletier aurait aimé voir les municipalités d’Eel River Dundee et Balmoral être incluses dans cette proposition, ce qui aurait donné une municipalité d’un peu plus de 9000 personnes.

Saint-Quentin et Kedgwick ne seront pas fusionnées

Plus à l’ouest, le ministre Allain n’a pas osé forcer un mariage entre les municipalités Kedgwick et Saint-Quentin, dont la rivalité et l’animosité ont souvent défrayé la manchette.

Au lieu d’une seule et grande municipalité dans le Restigouche-Ouest, on privilégie plutôt le maintien de deux entités. La première est composée de la ville de Saint-Quentin avec les DSL de Saint-Martin-de-Restigouche et de Saint-Quentin (95% de ce dernier), et la seconde est composée de Kedgwick et de ses DSL voisins de Saint-Jean-Baptiste-Menneval, White Brook et Eldon (2% seulement).

À Saint-Quentin, la nouvelle municipalité comptera 3654 habitants. Cette nouvelle réjouit la mairesse de l’endroit, Nicole Somers, qui avait justement tenté tout récemment d’agrandir ses frontières avec le DSL de Saint-Quentin.

«Cette proposition répond à nos attentes. C’est un signe d’avancement pour notre communauté. Tout d’un coup, on se retrouve une population de près de 4000 personnes qui vont travailler ensemble dans un même objectif. C’est que du positif», se réjouit la mairesse.

Avec l’ajout des DSL environnants, le «nouveau» Kedgwick se retrouvera de son côté avec une population de 2282 habitants. Contrairement à Saint-Quentin, le village ne fera donc pas de gains significatifs de population, ni d’ailleurs au niveau de son assiette fiscale.

Qu’à cela ne tienne, la situation plaît au maire de l’endroit, Éric Gagnon.

«C’est exactement ce que l’on avait demandé au ministre, soit de pouvoir conserver notre identité. Se joindre à White Brook et Saint-Jean-Baptiste, c’est normal, car c’est notre monde également. On est vraiment satisfait du projet», exprime le maire, Éric Gagnon.

Pour ce qui est d’un éventuel regroupement de l’ensemble du Restigouche-Ouest, Mme Somers avoue qu’elle aurait aimé assister à la formation d’une seule et grande municipalité. Cela dit, ce n’est selon elle que partie remise.

«Selon moi, c’est inévitable à long terme, mais certains n’étaient pas prêts à faire le saut. Mais il faudra éventuellement tôt ou tard se pencher sur cette possibilité, car nous sommes tellement isolés comme région qu’on n’a pas le luxe d’être éloignés entre nous», estime Mme Somers.

Président du DSL de Saint-Quentin, Alain Martel aurait lui aussi trouvé préférable la création d’une seule municipalité dans le Restigouche-Ouest.

«Là, on est encore divisé. Ça laisse place à de la chicane», croit-il, accusant le ministre d’avoir manqué de courage politique.

Pour ce qui est de sa propre fusion avec Saint-Quentin, M. Martel reste perplexe.

«Le ministre nous avait dit qu’il ne forcerait rien et à la première occasion, il force des fusions. C’est très décevant. Maintenant, ce que j’espère, c’est que même fusionné, on pourra conserver une certaine liberté. Une liberté que plusieurs ont choisie en ne s’implantant pas à l’intérieur de la municipalité», exprime-t-il.