La taxe foncière stable dans les municipalités de la région Chaleur

Les municipalités de Nigadoo, Petit-Rocher et Pointe-Verte ont tour à tour annoncé mercredi le dépôt de budgets ne prévoyant pas de hausse de la taxe foncière au cours de l’année 2022.

À Nigadoo, la municipalité prévoit un budget équilibré de l’ordre de 1 123 023$ pour le fonds général et de 147 779$ pour le fonds du service des égouts.

Le maire Charles Doucet a annoncé que le taux de taxe foncière du village demeurera le même, soit 1,3875$ par tranche de 100$ d’évaluation.

Il n’y aura également pas d’augmentation concernant le service des égouts (eaux usées).

Lors de l’exposé budgétaire, le maire de Nigadoo a indiqué que le village prévoit s’attarder en 2022 à quelques projets majeurs, comme la conclusion de l’aménagement du parc du Vieux Moulin, tout en maintenant le cap sur son développement économique, touristique et culturel et sur la promotion des arts et la culture dans son territoire.

Un scénario semblable se dessine à Petit-Rocher, où un budget sans hausse de la taxe foncière pour une 7e année consécutive vient d’être adopté.

La municipalité a prévu des dépenses qui se chiffrent à 2 483 553$ en 2022 dans le fonds général, un montant légèrement supérieur aux dépenses de l’année qui s’achève.

Le taux de taxation demeure tout de même stable à 1,4796$ par tranche de 100$ d’évaluation.

«L’année 2021 aura été importante en termes de projets pour la municipalité avec la construction de la nouvelle usine de filtration d’eau qui devrait entrer en fonction dans les prochaines semaines ainsi que la rénovation de l’aréna qui vient tout juste de rouvrir», a souligné par voie de communiqué Magali Courtin, la directrice générale du village.

À Pointe-Verte, les membres du conseil municipal ont adopté des budgets équilibrés ne prévoyant pas de hausse de la taxe foncière et du service des égouts pour l’année 2022.

Le taux de taxe foncière qui sera en vigueur dans village demeurera ainsi à 1,5900$ par 100$.

Le Village de Belledune et la Ville de Beresford iront du dévoilement de leur budget respectif lors de rencontres publiques qui se tiendront au cours des prochains jours.