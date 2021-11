Le centre-ville de Campbellton accueillera une centaine de travailleurs de plus

Les employés du siège social de la Santé mentale et de la Santé publique au Restigouche ont entamé, jeudi, le déménagement dans leur nouvel édifice situé sur la rue Roseberry à Campbellton.

Il s’agit d’un déménagement d’envergure touchant plus d’une centaine d’employés. Ceux-ci prendront la direction du Carré Roseberry, un complexe implanté dans l’ancien commerce de ventes au détail Woolworth, un local vacant depuis plus de 25 ans.

«Au départ, les employés étaient un peu sous le choc de déménager, car ça fait tellement longtemps que les bureaux sont au même emplacement. Cela dit, on prend possession d’un bel établissement, très bien fonctionnel et moderne. De plus, en termes d’accès, je crois que ce sera bénéfique pour notre clientèle», explique Jacques Duclos, vice-président aux Services communautaires et à la santé mentale au Réseau de santé Vitalité.

Le déménagement avait été annoncé en 2018. Il devait originalement avoir lieu en 2019.

Les bureaux actuels sont situés sur la rue Arran à Campbellton, dans une aile de l’ancien hôpital Hôtel-Dieu. L’endroit a été acheté par des entrepreneurs qui comptaient lui donner une autre vocation.

Ce déménagement peut paraître anodin, mais il n’est pas sans conséquence pour le centre-ville de Campbellton. Il rapprochera cette centaine d’employés du centre-ville en plus de remplir un immeuble de taille en plein cœur de la municipalité.

«C’est très plaisant de voir un édifice complètement rénové et bientôt rempli de travailleurs plutôt qu’un endroit vide et dont les fenêtres sont placardées de planches de contreplaqué, ça c’est certain», souligne le président de la Chambre de commerce de Campbellton, Luc Couturier.

Selon celui-ci, la conversion de l’endroit en bureaux constitue une excellente nouvelle pour le centre-ville ainsi que ses gens d’affaires.

«Une centaine d’employés qui se rendront comme ça, tous les jours dans le cœur de la ville, c’est une centaine de consommateurs potentiels additionnels. Ils n’étaient pas bien loin auparavant, mais juste assez pour les décourager de s’y rendre sur une base régulière. Désormais, ils seront là et ce sont des gens qui vont manger ici, qui vont acheter ici. C’est très positif», souligne-t-il.

Selon lui, cette nouvelle soulève beaucoup d’espoirs pour le visage du centre-ville.

«On a encore des édifices vacants et d’autres qui ont besoin de beaucoup d’amour. Avec tout ce trafic additionnel qui s’amène dans le centre-ville, c’est une opportunité. Ça va peut-être inciter des entrepreneurs à ouvrir quelque chose dans le coin, d’autres à rénover», note l’homme d’affaires.

Le déménagement se fera en deux phases. Vendredi, c’était le début de celui des employés de la Santé publique. Jeudi et vendredi prochains, ce sera au tour de leurs collègues de la Santé mentale.