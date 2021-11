Un parc de planches à roulettes urbain verra le jour à Edmundston

Après plusieurs années de travail de la part d’un comité de citoyens, le projet d’un nouveau parc de planches à roulettes verra finalement le jour dans un peu moins de deux ans à Edmundston.

«Quand la construction va avoir lieu, ça fera 10 ans que l’on travaille sur ce projet-là. C’est quelque chose de vraiment excitant», a partagé Martine Marchand, l’une des membres du comité.

«Je suis soulagé que ça avance et que le projet ait été accepté. On voulait que les jeunes aient une place pour pratiquer ces sports-là», a de son côté affirmé Jérémie Landry, membre du comité et adepte de sports extrêmes depuis une vingtaine d’années.

Selon Jérémie Landry et Martine Marchand, la nouvelle infrastructure, notamment destinée à la pratique de sports tels que la planche à roulettes (skateboard), le vélo BMX et la trottinette, sera au goût du jour.

«On a rencontré le représentant d’une compagnie spécialisée là-dedans qui nous a vraiment guidés dans le choix de notre parc et des modules, pour plaire à tout le monde. On a présenté un plan initial il y a quelques années. Notre vision est toujours la même, c’est de faire un parc qui sera accessible aux débutants, intermédiaires et avancés», a indiqué M. Landry.

«L’idée, c’est de reproduire du mobilier urbain, car c’est ce que les jeunes aiment. On veut reproduire ça à l’intérieur d’un seul parc», a ajouté Mme Marchand.

Le conseil municipal d’Edmundston a récemment octroyé un contrat à la firme New Line Skateparks Inc. pour la construction de ce nouveau parc qui sera situé à l’intérieur du Parc du Petit-Sault, à proximité de la piscine Lions.

Il s’agit d’un contrat de 517 300$.

La Ville d’Edmundston avait déjà accepté, en octobre 2019, d’investir une somme maximale de 200 000$, en argent et en services, pour la réalisation de ce projet.

De plus, le comité du nouveau parc a reçu deux dons majeurs, soit un de 200 000$ de la part des Chevaliers de Colomb, conseil 1932, et de 10 000$ de l’entreprise IPL Plastics. Le groupe a aussi reçu la confirmation d’une contribution de 240 000$ du gouvernement du Nouveau-Brunswick, par l’entremise de la Société de développement régional.

Une campagne de financement a aussi été lancée, avec comme objectif d’impliquer davantage les gens de la communauté d’affaires et des citoyens en général. L’objectif est d’atteindre 300 000$ d’ici septembre 2022.

Pour Martine Marchand, la réalisation de ce projet est le fruit d’un travail réalisé dans diverses sphères de la communauté, que ce soit dans les écoles, auprès des adeptes de sports extrêmes, auprès de parents et du secteur privé.

Cette dernière estime qu’il existe un certain engouement pour ce type de sport, autant chez les jeunes que chez les adultes.

«On a la composante de la trottinette qui est de plus en plus populaire et c’était important pour nous de donner une place aux jeunes qui pratiquent ce sport-là, et tous les autres.»

Le parc portera le nom de Plaza du Petit-Sault, conseil 1932.