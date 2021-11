Bas-Caraquet: aucun changement au taux de taxation

Le Village de Bas-Caraquet pourra compter sur un budget de 1 525 501$ pour l’année 2022 alors que les contribuables continueront de payer un taux de taxe de 1,4495$ par 100$ d’évaluation.

En plus d’avoir connu une augmentation de plus d’un million de dollars de la valeur de son assiette fiscale, qui se chiffre maintenant à 75 047 050$, la municipalité a aussi reçu un montant de 156 967$ du gouvernement provincial par le biais de la Subvention de financement et de péréquation communautaires.

Au cours de la prochaine année, la municipalité d’environ 1300 habitants entend oeuvrer sur bon nombre de projets. Elle veut notamment régler un problème d’odeur à l’entrée de la municipalité.

«Les demandes sont faites et les différents paliers gouvernementaux sont au courant de ce problème», explique Dave Cowan, directeur général de Bas-Caraquet dans un rapport présenté au conseil municipal.

Bas-Caraquet veut aussi faire du Parc des Fondateurs un lieu davantage fréquenté par les résidents de la municipalité et les visiteurs.

«De beaux projets sont envisagés dans notre parc, comme une halte pour notre future piste cyclable.»

Le Village prévoit aussi d’entreprendre des rénovations sur l’édifice municipal, poursuivre le développement de la plage municipale et on espère effectuer d’importantes rénovations sur la route principale de la municipalité, la rue Saint-Paul.

Le budget pour le service d’eau et d’égout s’élève à 566 445$.