Bleuetières sur l’ancien camp militaire de Tracadie: les opposants réclament l’aide du conseil municipal

Les opposants à l’aménagement de nouvelles bleuetières dans l’ancien camp militaire de Tracadie demandent au conseil municipal de s’impliquer davantage dans le dossier.

Bien que les élus de la Municipalité régionale de Tracadie aient envoyé une lettre au gouvernement provincial au début de l’été pour lui faire part de son opposition à ce projet et pour dire qu’ils souhaitent préserver les terres pour la chasse, la pêche et d’autres activités, publiquement, ils optent plutôt pour la discrétion et la prudence depuis ce temps.

Par exemple, aucun représentant du conseil municipal n’a pris la parole lors d’une manifestation en octobre où plusieurs centaines de personnes se sont donné rendez-vous à l’entrée du secteur de l’ancien camp militaire, à Leech, pour se prononcer contre le projet en général et pour réclamer un moratoire sur de nouveaux développements.

Lettre du Club Chasse et Pêche

Le Club Chasse et Pêche de Tracadie a récemment fait parvenir une lettre à la MRT pour solliciter son aide avec ce dossier.

Une rencontre virtuelle est notamment prévue le 22 novembre en soirée entre des représentants de l’organisme et Mike Holland, ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et Margaret Johnson, ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.

Le président, Mathieu Allard, rappelle qu’une proportion élevée de la population s’est positionnée contre le projet, alors qu’une pétition a récolté quelque 5000 signatures dans la région.

Néanmoins, au début du mois, la province a annoncé qu’elle avait l’intention d’aller de l’avant avec le développement d’environ 5000 acres de nouvelles bleuetières, soit environ 11% de la superficie de l’ancien camp militaire.

«Mais, il y a une lueur d’espoir», écrit Mathieu Allard dans la lettre en citant la rencontre prévue avec les ministres Holland et Johnson.

«Connaissant l’expérience et le poids politique que le maire a acquis au fil des années, et sachant à quel point les citoyens de la MRT ont ce dossier à coeur, j’aimerais vous inviter à vous joindre à nous pour nous appuyer et prendre les devants dans ce dossier. On ne peut pas négliger l’importance de vous compter parmi nos alliés dans cette lutte primordiale pour sauver ce qu’il reste du camp d’armée», poursuit-il.

Selon le maire de Tracadie, Denis Losier, puisque la lettre du Club Chasse et Pêche a seulement été reçue la semaine dernière, elle sera abordée seulement lundi soir lors de la réunion du conseil municipal, c’est-à-dire au même moment où le Club Chasse et Pêche se trouvera en rencontre avec les ministres du gouvernement Higgs.

«Le conseil pourra alors décider de la suite des choses. Je suis le porte-parole du conseil avant tout et je dois m’assurer de parler en leur nom et non en mon personnel. Le conseil me donnera les consignes en fonction de la demande reçue de cet organisme.»