COVID-19: 90 nouveaux cas et 43 rétablissements dimanche

Santé publique a signalé aujourd’hui que 43 personnes se sont rétablies de la COVID-19 et qu’il y a 90 nouveaux cas de contamination par le virus, le nombre de cas actifs s’établissant à 640.

Dix-huit personnes sont aux soins intensifs et 14 autres sont à l’hôpital, ce qui porte à 32 le nombre total de personnes hospitalisées. Aucune personne de moins de 19 ans n’est hospitalisée actuellement.

Les personnes qui ne sont pas vaccinées continuent d’être les plus touchées, qu’il s’agisse du taux de personnes hospitalisées et aux soins intensifs ou des nouveaux cas. L’information sur les taux de cas et d’hospitalisation selon le statut vaccinal est présentée sur le tableau de bord de la COVID-19.

Plus de 608 700 Néo-Brunswickois admissibles pleinement vaccinés

La Santé publique signale aujourd’hui que 87,4% des personnes admissibles au Nouveau-Brunswick sont pleinement vaccinées contre la COVID-19 et que 93,4% ont reçu une première dose d’un vaccin.

L’admissibilité à la vaccination contre la COVID-19 sera élargie dans la province pour inclure les enfants de cinq à 11 ans, aussitôt que les vaccins pour les enfants seront reçus. Les cliniques communautaires organisées par les régies régionales de la santé et les pharmacies participantes joueront un rôle dans l’administration du vaccin, et de plus amples renseignements seront annoncés la semaine prochaine.

Les travailleurs de la santé – y compris ceux qui travaillent dans les établissements de soins de longue durée – ainsi que les résidents des communautés des Premières Nations peuvent maintenant prendre rendez-vous pour recevoir une dose de rappel d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 si six mois se sont écoulés depuis qu’ils ont reçu leur deuxième dose d’un vaccin. Ils doivent apporter leur preuve de vaccination, soit leur dossier d’immunisation, à leur rendez-vous.

Les personnes de 65 ans et plus et les membres du personnel scolaire peuvent prendre un rendez-vous pour recevoir une dose de rappel d’un vaccin à ARNm s’ils ont reçu leur deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 il y a plus de six mois.

Les personnes pleinement vaccinées ayant reçu une ou deux doses du vaccin AstraZeneca dans leur série peuvent prendre un rendez-vous pour recevoir une dose de rappel d’un vaccin à ARNm s’ils ont reçu leur deuxième dose de vaccin il y a plus de 28 jours.

Les voyageurs internationaux qui ont reçu deux doses de vaccins différents peuvent prendre rendez-vous pour recevoir une dose de rappel d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19. Cette directive s’applique à quiconque doit se rendre à l’extérieur de l’Amérique du Nord pour le travail, pour les études ou pour des traitements médicaux. Une dose de rappel d’un vaccin à ARNm sera disponible à condition qu’un intervalle de 28 jours se soit écoulé depuis la dose précédente.

Répartition régionale des nouveaux cas

Il y a 22 nouveaux cas dans la zone 1 (région de Moncton) :

quatre personnes de 19 ans ou moins;

quatre personnes de 20 à 29 ans;

cinq personnes de 30 à 39 ans;

deux personnes de 40 à 49 ans;

trois personnes de 50 à 59 ans;

deux personnes de 60 à 69 ans;

une personne de 70 à 79 ans;

une personne de 80 à 89 ans.

Dix-huit de ces cas font l’objet d’une enquête, alors que les quatre autres sont des contacts d’un cas déjà confirmé.

Il y a 13 nouveaux cas dans la zone 2 (région de Saint John) :

quatre personnes de 19 ans ou moins;

deux personnes de 20 à 29 ans;

deux personnes de 30 à 39 ans;

deux personnes de 40 à 49 ans;

une personne de 50 à 59 ans;

deux personnes de 70 à 79 ans.

Dix de ces cas font l’objet d’une enquête, alors que les trois autres sont des contacts d’un cas déjà confirmé.

Il y a 23 nouveaux cas dans la zone 3 (région de Fredericton) :

deux personnes de 19 ans ou moins;

une personne de 20 à 29 ans;

six personnes de 30 à 39 ans;

six personnes de 40 à 49 ans;

quatre personnes de 50 à 59 ans;

deux personnes de 60 à 69 ans;

deux personnes de 70 à 79 ans.

Dix-huit de ces cas font l’objet d’une enquête, alors que les cinq autres sont des contacts d’un cas déjà confirmé.

Il y a deux nouveaux cas dans la zone 4 (région d’Edmundston) :

une personne de 20 à 29 ans;

une personne de 30 à 39 ans.

Les deux cas font l’objet d’une enquête.

Il y a un nouveau cas dans la zone 6 (région de Bathurst), soit une personne âgée de 40 à 49 ans, qui est un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a 29 nouveaux cas dans la zone 7 (région de Miramichi) :

quatre personnes de 19 ans ou moins;

10 personnes de 20 à 29 ans;

six personnes de 30 à 39 ans;

deux personnes de 40 à 49 ans;

une personne de 50 à 59 ans;

trois personnes de 60 à 69 ans;

trois personnes de 70 à 79 ans.

Vingt de ces cas font l’objet d’une enquête, alors que les neuf autres sont des contacts d’un cas déjà confirmé.

D’autres renseignements sont présentés sur le tableau de bord de la COVID-19.

Rappel relatif à l’isolement

Les ménages du Nouveau-Brunswick qui ont un cas positif de COVID-19 doivent s’isoler pendant 14 jours, quel que soit leur statut vaccinal.

Les membres du ménage qui sont pleinement vaccinés pourront quitter l’isolement s’ils obtiennent un résultat négatif le cinquième jour à un test PCR. Ils devront tout de même subir un test PCR le dixième jour pour confirmer le résultat négatif.

Les personnes qui ne respectent pas l’ordre d’isolement de Santé publique seront passibles d’une amende variant entre 480$ et 20 400$.