La campagne de l’Étoile du Nord est lancée!

Les neuf fondations des hôpitaux du nord de la province et UNI Coopération financière ont lancé mercredi matin la campagne 2021 de l’Étoile du Nord sous le thème, Appuyons les initiatives en santé chez nous.

Contrairement aux années précédentes, aucun objectif financier n’a été fixé cette année. Les fonds amassés serviront à faire l’achat de plusieurs pièces d’équipements dans neuf établissements de santé dans le Nord-Ouest, le Restigouche, la région Chaleur et la Péninsule acadienne afin de permettre aux gens d’avoir accès à des soins de qualité.

On prévoit notamment de faire l’acquisition d’équipement pour les soins ambulatoires, d’un incubateur de haute performance pour les nouveau-nés, de moniteurs cardiaques, d’un appareil automatisé pour l’échographie des seins, de cinq chaises gériatriques, de deux fauteuils et d’une civière.

On veut aussi acheter diverses pièces d’équipement dans tous les domaines de services professionnels, dont la physio, l’ergo, la nutrition et l’orthophonie.

On veut aussi renouveler les appareils Holter et acheter une table d’examen universelle, une nouvelle pièce d’équipement pour la clinique hypertension, des fauteuils de traitement en hémodialyse, des lits pour les unités de soins intensifs et des pièces pour utilisation dans l’unité des soins palliatifs.

On souhaite aussi mettre sur pied un projet pour le traitement de problèmes liés au tunnel carpien et un projet d’agrandissement d’une unité de médecine familiale.

Pour appuyer la campagne, les gens peuvent se procurer d’un mini-sapin au coût de 2$, de 5$, de 10$ et de 20$ dans un point de service d’UNI Coopération financière ou dans certains commerces dans les régions participantes.

La cérémonie d’illumination des sapins aura lieu le 1er décembre près des hôpitaux.