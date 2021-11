Pandémie et compétences en lecture des élèves: des résultats «très inquiétants»

La pandémie a eu un impact négatif important sur les niveaux de littératie des élèves du District scolaire francophone Sud, une situation qui force ses dirigeants à prendre des mesures afin de rattraper les retards encourus.

Des chiffres présentés lors d’une réunion du District scolaire francophone Sud (DSFS) plus tôt la semaine dernière sont sans équivoque: la pandémie a grandement perturbé les activités d’enseignement et l’apprentissage des élèves du Nouveau-Brunswick.

Puisque les examens du ministère de l’Éducation n’ont pas été administrés aux élèves de la province depuis deux ans, le DSFS a mené en 2020-2021 des tests standardisés au primaire afin d’évaluer les compétences en lecture.

D’après les indicateurs de rendement présentés, seulement 54% des élèves de la première année ont atteint le niveau de lecture attendu. En deuxième année, ils n’étaient que 50% à les atteindre, alors qu’en troisième année, le taux chute à 43%. Les élèves de quatrième année n’étaient que 34% à obtenir un niveau de lecture satisfaisant.

«Les résultats sont très inquiétants, lance Monique Boudreau, directrice générale du DSFS. Nous n’avons jamais obtenu des résultats aussi mauvais, donc il est clair pour nous que la pandémie a eu un très gros impact sur l’apprentissage des enfants.»

C’est l’absence des élèves en salle de classe, notamment en raison de la fermeture des écoles, en mars 2020, et l’enseignement en ligne, qui explique ces retards en lecture, dit Mme Boudreau.

«Pour certains élèves, l’école est l’un des seuls lieux où ils s’expriment et vivent en français. Très souvent, ça se passe dans une autre langue à l’extérieur de l’école. La pandémie a un double impact sur nos élèves les plus vulnérables puisqu’il y a très peu de livres dans les maisons de certaines familles», précise-t-elle.

Rattraper les retards

Si les choses restent ainsi, les conséquences sur les apprentissages seront catastrophiques, ajoute Mme Boudreau.

«On voit vraiment que tout ça a eu un réel impact, donc on s’est dit qu’il faut vraiment s’arrêter et donner un gros coup pour les ramener au niveau de lecture souhaitée. Si les élèves n’ont pas les bases de la lecture à cet âge, ils vont avoir des difficultés d’apprentissage dans toutes les autres matières par la suite», précise-t-elle.

Afin de limiter les dégâts, des programmes de rattrapage ont notamment été mis en place l’été dernier. Le district a aussi implanté un passeport de lecture pendant la saison estivale afin stimuler l’intérêt des enfants pour les livres.

Pour s’assurer que les retards n’auront pas des conséquences sur l’apprentissage à long terme, le DSFS a demandé à l’ensemble de ses écoles de consacrer une attention particulière aux activités de littératie lors de la rentrée.

«On demande aux écoles de fixer des cibles d’amélioration pour chacun des élèves et de personnaliser les stratégies d’enseignement pour chacun afin de rattraper les retards, ajoute Monique Boudreau. On fait aussi des activités de la littératie dans toutes les matières. Par exemple, en sciences humaines ou en sciences, on va aussi intégrer des stratégies de lecture.»

Des discussions sont aussi en cours avec le ministère de l’Éducation afin de voir si davantage de ressources pourraient être nécessaires pour rattraper les retards.

Le District scolaire francophone Nord-Ouest (DSFNO) dit aussi avoir déployé des stratégies à court, moyen et long terme afin de répondre aux besoins des élèves.

«Nos enseignants sont des professionnels de l’éducation. Ils prennent chaque élève là où il est rendu dans ses apprentissages et ils veillent à l’amener là où il doit être», dit Luc Caron, directeur général du DSFNO.

L’obligation vaccinale cause des maux de tête au DSFS

Depuis vendredi, tous les employés du réseau scolaire qui n’ont pas été entièrement immunisés sont en congés sans solde. Au DSFS, la situation n’est pas sans causer de problèmes.

«On a 33 employés qui ne sont pas vaccinés aujourd’hui, principalement chez les enseignants, les assistants en éducation et les conducteurs d’autobus. Dans certaines régions, à moyen terme, ça va causer des ennuis parce qu’on a déjà un problème de suppléants. On a déjà averti les parents, il faudra peut-être parfois fermer des classes pour faire de l’apprentissage en ligne», se désole Mme Boudreau.

Des perturbations sont aussi à prévoir dans les régions de Fredericton et de Saint-Louis en raison de chauffeurs d’autobus non vaccinés.

«C’est désolant, mais déjà cette semaine, à Fredericton, on a dû annuler des trajets et la situation va être pire la semaine prochaine. On fait beaucoup d’efforts au niveau du recrutement, mais c’est un gros défi», ajoute-t-elle.

En plus des employés permanents non vaccinés, s’ajoutent aussi quelque 60 employés suppléants qui ne pourront plus travailler au sein du DSFS, qui peine déjà à avoir des listes de suppléances suffisamment garnies.

Le DSFS compte environ 3500 employés permanents.

Jeudi, il y avait entre 30 et 40 employés au Disctrict scolaire francophone Nord-Est (DSFNE) qui n’étaient pas entièrement immunisés ou qui n’avaient toujours pas présenté leurs preuves vaccinales.

«Nous estimons que les activités se maintiendront de façon normale, dit Ian-Guillaume Desroches, coordonnateur des relations stratégiques du DSFNE. Nos banques de remplaçants portent cependant un fardeau qui risque d’affecter notre fonctionnement à long terme.»