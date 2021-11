Le sentier Nepisiguit parmi les meilleures destinations à travers le monde

S’il n’en tient qu’au magazine National Geographic, le sentier Nepisiguit est l’un des 25 endroits les plus fabuleux à visiter en 2022.

La prestigieuse publication mensuelle, qui peut toucher jusqu’à 40 millions de lecteurs chaque mois, a ajouté le sentier à son groupe sélect de destinations mondiales inspirantes dans la catégorie «aventure».

Le Sentier Nepisiguit Mi’gmaq Trail est un sentier de randonnée à une seule voie qui suit la rivière Nepisiguit sur 150 km, de Bathurst jusqu’au parc provincial du Mont Carleton.

En plus de son sentier, six sites de camping sont offerts aux visiteurs qui sont de plus en plus nombreux à arpenter les lieux depuis la pandémie de COVID-19.

Son histoire est riche, comme en témoignent les récits faisant état de la présence il y a plus de dix mille ans des Mi’gmaq qui utilisaient cette rivière comme voie principale pour accéder à l’intérieur des terres et pour chasser l’orignal et le caribou.

Le Sentier figure au même titre que le Costa Rica et ses descentes en rafting sur les rivières ou encore la découverte de La Seine à vélo sur la nouvelle piste cyclable de 400 km inaugurée il y a un an.

Pour ses 25 voyages incroyables de 2022, le National Geographic a suggéré différents endroits dans cinq catégories distinctes, soit la nature, l’aventure, la durabilité, les familles, de même que la culture et l’histoire.

Le Sentier Nepisiguit Mi’gmaq Trail est le seul endroit situé au Canada ayant été sélectionné par le magazine d’origine américaine, dont le tout premier numéro remonte à l’année 1888.