COVID-19: 62 nouveaux cas et des vaccins pour les enfants dès mardi

La première livraison du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 à l’intention des enfants âgés de cinq à 11 ans est attendue dans la province mardi.

Le vaccin sera distribué dans l’ensemble de la province, et on prévoit que les premières doses seront administrées d’ici la fin de la semaine par l’entremise des pharmacies participantes et des cliniques communautaires organisées par les régies régionales de la santé.

Environ 54 500 enfants seront admissibles à recevoir ce vaccin.

La Santé publique a signalé, aujourd’hui, que 87,5 % des gens du Nouveau-Brunswick admissibles sont pleinement vaccinés contre la COVID-19, et que 93,4%ont reçu leur première dose d’un vaccin.

62 nouveaux cas

La Santé publique a signalé, aujourd’hui, que 55 personnes se sont rétablies de la COVID-19 et que 62 nouveaux cas ont été dépistés. Il y a maintenant 647 cas actifs.

Parmi les nouveaux cas, 24 se retrouvent dans la région de Fredericton et 20 dans celle de Moncton.

Quinze personnes se trouvent à l’unité de soins intensifs et 18 autres personnes sont hospitalisées, ce qui signifie qu’il y a 33 personnes à l’hôpital.

Le nombre de personnes hospitalisées et à l’unité de soins intensifs ainsi que le nombre de nouveaux cas continuent d’avoir des répercussions plus grandes chez les gens qui ne sont pas vaccinés.

Troisième dose

Les travailleurs de la santé – y compris ceux qui travaillent dans les établissements de soins de longue durée – ainsi que les résidents des communautés des Premières Nations peuvent maintenant fixer un rendez-vous pour recevoir une dose de rappel d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 si six mois se sont écoulés depuis qu’ils ont reçu leur deuxième dose d’un vaccin. Ils doivent apporter leur preuve de vaccination, c’est-à-dire leur dossier d’immunisation, lors de leur rendez-vous.

Les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que les membres du personnel scolaire peuvent fixer un rendez-vous pour recevoir une dose de rappel d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 si six mois se sont écoulés depuis qu’ils ont reçu leur deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Les personnes pleinement vaccinées qui ont reçu une ou deux doses du vaccin d’AstraZeneca peuvent également fixer un rendez-vous pour recevoir une dose de rappel d’un vaccin à ARNm si 28 jours se sont écoulés depuis qu’ils ont reçu leur deuxième dose.

Les personnes qui voyagent à l’étranger et qui ont reçu deux doses de vaccins différents sont admissibles à prendre rendez-vous en vue de recevoir une dose de rappel d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19. La dose de rappel est offerte à toute personne qui doit voyager à l’extérieur de l’Amérique du Nord pour le travail, les études ou une intervention médicale. Une dose de rappel d’un vaccin à ARNm sera offerte si 28 jours se sont écoulés depuis la dose précédente.