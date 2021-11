Fusion des DSL anglos et francos de la région de Néguac: un compromis jugé satisfaisant

La réforme sur la gouvernance locale présentée la semaine dernière nous a réservé plusieurs surprises. La création d’une nouvelle entité regroupant les DSL anglophones et francophones près de Néguac en fait partie. Au-delà de la question de la langue, les leaders de ces communautés y voient surtout une occasion de travailler ensemble pour préserver le caractère rural de leurs régions.

La nouvelle communauté rurale regroupera les DSL d’Alnwick, de Tabusintac, de Fair Isle et d’Oak Point-Bartibog Bridge et comptera une population d’environ 3640 personnes ainsi qu’une assiette fiscale de 171 692 900$. Selon le recensement de 2016, environ 75% des gens de la paroisse d’Alnwick, dans laquelle sont situées ces DSL, sont francophones et environ 25% sont anglophones.

En général, les anglophones sont concentrés dans les communautés de Tabusintac, d’Oak Point et de Bartibog Bridge, alors que les francophones habitent dans les régions environnantes de Néguac comme Lavillette, Saint-Wilfred, Fair Isle et Lagacéville. Et contrairement à Néguac, qui est membre de la CSR de la Péninsule acadienne, la nouvelle communauté sera chapeautée par la CSR de Miramichi.

Selon Mireille Caissie, présidente du DSL de Fair Isle, les DSL auraient pu se regrouper avec Néguac, une municipalité de 1600 habitants, mais en fin de compte, la préférence a été de définir sa propre vision au lieu de se joindre à une entité existante.

«C’est nouveau et on attend encore les détails sur comment ça va se dérouler. Je pense qu’en général, la communauté est assez contente avec le choix. D’autres options avaient été proposées, comme se joindre à la municipalité, mais pour nous, ce n’est pas que nous étions contre l’option, mais nous étions contents d’avoir le choix de prendre nos propres décisions et de maintenir un caractère rural.»

Dans une note envoyée aux résidents de Tabusintac plus tôt cet automne, Jason Harding, président du DSL de Tabusintac, explique que le souhait est d’éviter une situation comme celle de la Municipalité régionale de Tracadie où les taux de taxe ont augmenté dans les anciens DSL.

«Nous savions que le gouvernement voulait procéder à des regroupements et après une présentation cet été, nous avions décidé de travailler ensemble, nous les communautés rurales. Nous sommes des gens de la campagne et on veut juste que les choses restent telles quelles. Il a été décidé que nous ne voulions pas nécessairement faire partie de Néguac, qui offre des services à sa population qui ne pourront jamais être dans les régions plus éloignées en raison des coûts, comme le service d’égout.»

D’après le livre blanc de Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux, une équipe de transition doit être mise sur pied dans la nouvelle entité pour l’aider à voler de ses propres ailes. Des élections sont prévues à la fin de 2022.