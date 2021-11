Le PDG de HEXO se fait rassurant auprès des maires du Restigouche-Centre

Le PDG de la compagnie HEXO, nouvellement propriétaire de l’usine de production de cannabis d’Atholville, s’est déplacé dans la région afin de rassurer les élus de la région quant au destin de l’infrastructure qui emploie quelque 350 personnes.

À en croire Scott Cooper, l’usine restigouchoise – anciennement propriété de Zenabis – est là pour rester.

C’est dû moins le message qu’il a livré aux élus des trois municipalités du Restigouche-Centre lors d’un récent séjour dans la région.

Plus tôt cette année, le producteur de cannabis HEXO, dont le siège social est situé dans la région de Gatineau, au Québec, a fait l’acquisition de quelques concurrents dans ce domaine, dont l’entreprise Zenabis. Cette dernière, rappelons-le, possédait trois usines, dont celle d’Atholville.

À la suite de cette série d’acquisitions, l’entreprise s’est toutefois retrouvée avec un manque de liquidité. Elle a donc enclenché une réorganisation stratégique qui a mené à la fermeture de trois usines à travers le pays. Parmi celles-ci, une ancienne propriété de Zenabis, celle de Stellarton et Nouvelle-Écosse. Il va de soi que cette nouvelle a donné des sueurs froides à bien des employés du Restigouche, tout comme à sa communauté d’affaires.

Calmer les inquiétudes

De passage à l’usine d’Atholville vendredi dernier, le PDG de HEXO a toutefois voulu calmer les inquiétudes. D’abord celles de ses nombreux employés, inquiets de leur avenir, mais aussi celles des maires des trois communautés environnantes: Atholville, Camp-bellton et Tide Head.

«On a eu la confirmation que l’usine d’Atholville était toujours dans les plans», explique le maire d’Atholville, Jean-Guy Levesque.

C’est d’ailleurs sous l’initiative de ce dernier que la rencontre a pu avoir lieu avec le PDG. Ce dernier voulait en effet lui démontrer que sa compagnie bénéficie de l’appui des communautés du Restigouche.

«La nouvelle de la réorganisation a semé beaucoup d’inquiétudes et avec raison, car l’entreprise est un employeur majeur et que ses retombées pour la région sont immenses. Beaucoup de gens sont venus ou revenus ici pour travailler, et l’annonce de changements a fait craindre le pire. Mais nous, on voulait montrer à M. Cooper qu’on veut que ça fonctionne ici pour son entreprise, qu’on y croit», souligne le maire.

La réponse a été selon les attentes des élus.

«M. Cooper nous a rassuré à savoir que l’usine d’Atholville non seulement est-elle moderne et bien construite, mais elle livre la marchandise. Selon lui, il ne fait aucun doute que notre usine fait partie du paysage de HEXO et qu’elle a un avenir avec cette entreprise», exprime M. Levesque.

Ce dernier soutient que les participants à la rencontre ont accepté de se rencontrer ultérieurement afin de mettre en place un plan stratégique afin de déterminer les besoins les plus pressants de l’entreprise et la façon dont la communauté pourrait aider.

«Plus on sera à l’écoute, meilleures seront nos chances de conserver l’usine et ses emplois ici», croit le maire d’Atholville.

Ventes en croissance

L’industrie du cannabis se porte par ailleurs relativement bien au Nouveau-Brunswick. À tout le moins au chapitre des ventes. Cannabis NB a en effet publié à la fin octobre ses données de ventes relatives à son second trimestre qui s’est terminé le 26 septembre.

On y apprend notamment que la société d’État a engrangé un bénéfice estimé à 4,7 millions $.

Les ventes totales de cannabis récréatif légal pour ce trimestre se sont élevées à 22,4 millions $, une augmentation de 11,3 % (ou 1,4 million $) par rapport au même trimestre l’an dernier. Plus spécifiquement, les ventes en ligne ont légèrement chuté au profit des ventes en succursales.

Les ventes de fleurs séchées ont également diminué (-3%) comparativement à celles de 2020, tout comme celles des extraits (-10,6%). Cela dit, les ventes de concentrés – comme le haschich et les cartouches pour le vapotage – ont bondi de 69,1%. Idem pour celles des produits comestibles, en hausse de 40,3%. La plus forte augmentation demeure néanmoins au niveau des graines (+84,9%), ce qui démontre l’intérêt grandissant des Néo-Brunswickois à tenter une récolte personnelle.

Lors du premier trimestre de l’année (de mars à mai), le bénéfice net de Cannabis NB a atteint 3,5 millions $. Pour l’année financière 2020-2021, le bénéfice net de Cannabis NB a frôlé les 11 millions $. C’est donc dire qu’avec déjà 8,2 millions d’accumulés et encore deux trimestres à venir, la société d’État est en bonne voie de battre à nouveau ses records de ventes et de profitabilité.