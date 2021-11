Provinces maritimes: beaucoup de pluie et vents forts

Une grande partie de la région des Maritimes se prépare à des vents forts et de fortes averses qui pourraient déverser jusqu’à 150 mm de pluie dans certaines régions d’ici mercredi.

Les précipitations totales au cours des 36 prochaines heures devraient être les plus élevées dans l’est de la Nouvelle-Écosse, avec des rafales atteignant jusqu’à 100 km/h le long de la côte atlantique, de Halifax à l’est jusqu’au Cap-Breton.

Environnement Canada prévient que des pluies torrentielles pourraient entraîner des crues soudaines, des accumulations d’eau sur les routes et des emportements possibles près des rivières, des ruisseaux et des ponceaux.

Des avertissements de pluie ont été lancés pour la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le sud du Nouveau-Brunswick.

Jusqu’à 75 mm de pluie sont attendus dans le sud du Nouveau-Brunswick d’ici mardi, et l’Île-du-Prince-Édouard devait s’attendre à recevoir jusqu’à 90 mm dans certains secteurs isolés.

Le Bureau de gestion des urgences de la région de Halifax demande aux résidants de se préparer à des inondations, des ondes de tempête et des pannes de courant.

Le Bureau recommande notamment aux résidants d’avoir suffisamment de nourriture et d’eau à portée de main pour 72 heures, et de sécuriser les portes, les meubles de jardin, les fenêtres, les poubelles, les plantes suspendues et tout ce qui peut être emporté par le vent.

Pendant ce temps, de fortes pluies devraient pénétrer dans le sud-ouest de l’île de Terre-Neuve mardi matin et persister jusqu’à mercredi soir. Environnement Canada prévient que des inondations localisées sont probables, avec l’affaissement de routes.