Regroupement municipal: Beresford ne réclamera pas de traitement de faveur

Même si elle est de loin la communauté la plus importante et la plus populeuse impliquée dans le projet de regroupement des municipalités et des DSL francophones de la région Chaleur, la Ville de Beresford n’entend pas pour autant réclamer un traitement de faveur au sein de cette entité qui sera prochainement créée.

Le plan de réforme de la gouvernance locale dévoilé la semaine dernière par le ministre Daniel Allain propose la fusion des municipalités de Beresford, Nigadoo, Petit-Rocher et de Pointe-Verte et de tous leurs DSL avoisinants.

Une fois en place, la nouvelle municipalité compterait près de 14 300 résidents et serait dotée d’une assiette fiscale 803 694 000$.

Il s’agirait de la 10e municipalité en importance au Nouveau-Brunswick, avec une population et une assiette fiscale semblable à ce que l’on retrouvera à Bathurst.

S’exprimant publiquement pour la première fois au sujet de l’ambitieuse réforme de la gouvernance locale, le maire de Beresford dit accueillir favorablement le projet de fusion des communautés de la région Chaleur.

«C’est énorme, ambitieux, mais c’est une opportunité pour la région de préparer les années qui sont à venir», a indiqué Edgar Aubé en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Selon lui, les regroupements de municipalités francophones au Nouveau-Brunswick permettront à celles-ci d’avoir une voix plus importante à Fredericton et une meilleure écoute des différents paliers de gouvernements.

Le maire de Beresford n’entend pas profiter de l’importance de sa communauté au sein de la nouvelle municipalité pour réclamer un nombre minimal de sièges d’élus au conseil ou encore suggérer que la future ville porte le nom de Beresford.

«Ça sera au groupe de transition qui sera formé bientôt à trancher des questions de la sorte. Il y a déjà quelques modèles qui existent et qui peuvent être empruntés, mais je vois mal les autres communautés accepter une seule identité qui est déjà existante», a souligné Edgar Aubé.

«Je verrais plutôt un nouveau nom de ville qui est rassembleur, qui tient compte de toutes les communautés. Le principal défi sera plutôt de laisser de côté l’esprit de clocher et de pouvoir travailler sur une forme régionale de gouvernance.»

L’actuel maire de Beresford a indiqué ne pas être chaud à l’idée d’être candidat à la mairie de la future municipalité d’importance qui pourrait voir le jour dès le 1er janvier 2023.

Il rejoint ainsi ses homologues de Pointe-Verte et de Nigadoo qui ont eux aussi laissé savoir qu’ils ne souhaitaient pas vivre l’expérience de premier maire de la nouvelle municipalité côtière.