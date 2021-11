Un ministre veut contrôler la transparence gouvernementale

Le ministre provincial des Finances et du Conseil du Trésor, Ernie Steeves, a déposé un projet d’amendement à la Loi sur le droit à l’information et à la vie privée. Il veut davantage de pouvoirs dans le processus de traitement de demandes de renseignements des citoyens.

Le projet de Loi 76 prévoit que le ministre puisse donner des instructions et des lignes directrices aux organismes publics pour le traitement des demandes d’accès à l’information. Ces consignes s’appliqueraient différemment selon les circonstances.

La directrice des communications du ministère des Finances et du Conseil du Trésor, Erika Jutras, explique que le gouvernement veut rendre le processus plus efficace en le clarifiant et en aidant les 500 organismes publics de la province à l’appliquer. Elle précise que son ministre doit pouvoir adapter ses directives.

«Par exemple, les municipalités peuvent demander nos suggestions sur la façon dont la Loi devrait être appliquée aux dossiers du Conseil du Trésor. Par conséquent, une ligne directrice spécifique à leur secteur pourrait être utile», illustre Mme Jutras.

Flou

Une professeure de droit à la Faculté de droit à l’Université de Moncton, Malaïka Bacon-Dussault, remarque des éléments cohérents avec une recherche d’efficacité dans le projet de Loi. Elle cite en exemple les possibilités pour l’administration d’éviter l’envoi de duplicatas et de prolonger les délais de réponse avec le consentement de l’auteur d’une requête.

Celle qui a révisé des réponses à des demandes d’accès à l’information en tant qu’avocate pour une agence fédérale s’inquiète en revanche un peu à la lecture des futurs pouvoirs potentiels du ministre des Finances et du Conseil du Trésor. Elle juge le texte imprécis à leur sujet. Elle remarque en outre qu’ils pourraient s’exercer sans consultations publiques.

«Si le but est que le ministre aide les organismes publics, qui n’y sont pas habitués, à traiter des requêtes, ça ne semble pas déraisonnable, relativise le directeur du Centre for Law and Democracy en Nouvelle-Écosse, Toby Mendel. Les lignes directrices doivent respecter les règlements et la loi. Donc, je trouve difficile de critiquer ça.»

Faiblesses

Il déplore cependant le peu d’améliorations que le gouvernement néo-brunswickois souhaite apporter à sa Loi sur le droit à l’information et à la vie privée, qu’il qualifie de très faible. Son organisme a noté les législations des différentes provinces du pays à ce sujet.

«Celle du Nouveau-Brunswick a la note la plus faible au Canada (79 sur 150) avec celle de l’Alberta», pointe-t-il alors qu’il trouve celle du fédéral «nulle» avec un résultat de 93 sur 150.

Le Centre for Law and Democracy a notamment vu que la législation néo-brunswickoise préserve la confidentialité de beaucoup de documents.

Le député libéral de Bathurst-Ouest-Beresford, René Legacy, espère pouvoir l’améliorer à l’occasion du projet d’amendement progressiste-conservateur.

«Il y a peut-être des progrès à faire en efficacité», déclare-t-il en référence à sa demande d’accès à une étude sur le secteur aérien, qu’il a portée jusqu’à l’Ombud de la province début novembre.

L’élu a indiqué avoir reçu de la part du gouvernement 1050 pages dont le contenu non caviardé était inutile.

«La révision aura lieu le 4 mars au plus tôt, alors que j’ai fait ma demande au printemps dernier», déplore-t-il.

Comité

M. Legacy reste toutefois sceptique sur les intentions qui motivent le gouvernement à modifier la Loi sur le droit à l’information. Il souligne qu’après deux lectures à l’Assemblée législative, des députés travailleront au projet d’amendement au comité sur la politique économique.

«Nous pourrons y poser des questions, mais seulement avec notre personnel et, à un moment, le gouvernement votera et il a la majorité. En comité de modification des lois, nous pourrions inviter des experts.»

L’élu affirme que les libéraux essayeront de forcer les progressistes-conservateurs à débattre de leur projet d’amendement dans le second comité. S’ils réussissent, l’Ombud du Nouveau-Brunswick, Charles Murray, pourrait y apporter son éclairage, par exemple.

«J’espère que les députés tireront profit de notre expérience et de notre expertise», exprime le fonctionnaire indépendant, en soulignant que c’est une norme dans d’autres provinces.

Il constate qu’efficacité et transparence sont parfois incompatibles. Il craint en outre que les directives du ministre des Finances et du Conseil du Trésor sur le droit à l’information soient perçues comme arbitraires.

«Je cherche un document qui va mettre le ministre dans l’embarras et je n’accepte pas que ce même ministre prenne une décision sur mon droit de le voir ou non», imite M. Murray pour illustrer la pensée d’un citoyen fictif.