Vaccination obligatoire: perturbations minimes jusqu’ici dans les foyers de soins

L’entrée en vigueur de la politique provinciale de vaccination obligatoire n’aura pas causé trop d’inconvénients lors de son premier week-end de mise en application dans le réseau des foyers de soins. Mais la situation demeure toutefois précaire à moyen terme.

C’est le constat que brosse le directeur général de l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, Michael Keating.

Depuis vendredi dernier, les employés de la province doivent fournir une preuve de pleine vaccination contre la COVID-19 afin de pouvoir rentrer au travail. À défaut de fournir cette preuve, ceux-ci sont renvoyés à la maison et leur absence est comptabilisée comme un congé sans solde. Cette politique touche notamment le personnel hospitalier, celui du système d’éducation ainsi que ceux travaillant à l’intérieur des foyers de soins de la province.

«Je suis resté en appel tout le week-end au cas où des problèmes surviennent à cause de cette politique, mais je n’ai reçu aucun coup de fil, ni même aujourd’hui (lundi). Il ne semble donc pas y avoir trop de problèmes jusqu’ici. Mais il faut être réaliste, on ne parle que d’un week-end, ça pourrait se dégrader rapidement», souligne M. Keating, non sans une certaine surprise.

Malgré un bon taux de vaccination, celui-ci s’attendait à quelques pépins.

Dans ces établissements, le taux de conformité à la politique provinciale est relativement élevé, soit aux alentours de 97%. N’empêche, quelque 200 employés (sur environ 7000) ne sont pas doublement vaccinés, donc ne peuvent rentrer au travail à l’heure actuelle.

«C’est encore beaucoup de monde, mais on a fait des progrès énormes. Lorsque le gouvernement a fait l’annonce de sa politique, c’était 10% de nos employés qui n’étaient pas pleinement vaccinés», note M. Keating.

Selon lui, les établissements ont eu plusieurs semaines pour se préparer et prévenir le coup. Afin d’éviter des bris de services ou des équipes incomplètes, plusieurs foyers ont pigé dans leur main-d’œuvre occasionnelle, temporaire ou à temps partiel. Mais cette solution, M. Keating l’admet, n’est pas l’idéal. En remplaçant de la sorte les employés réguliers, on diminue – voir épuise – la banque de substituts.

«C’est une ressource fragile, car il y a déjà une pénurie de main-d’œuvre dans notre secteur. Le recrutement et la rétention de nos employés sont de véritables défis, alors c’est certain que toute perte est un casse-tête supplémentaire, c’est compliqué. C’est pourquoi j’espère vraiment que tous nos employés qui ne se sont pas fait vacciner vont le faire sous peu», indique M. Keating.

Les employés non vaccinés des foyers de soins ont jusqu’au 20 janvier pour démontrer une preuve de vaccination. Après cette date, leur congé sans solde se transformera en congédiement.

«C’est malheureux, mais on travaille avec une population tellement vulnérable qu’on se doit de prendre toutes les précautions possibles. On sait à quel point la COVID-19 est meurtrière lorsqu’elle fait son entrée dans un foyer de soins», ajoute le directeur général de l’AFSNB.

112 employés sans solde

Du côté du Réseau de santé Vitalité, l’entrée en vigueur de la politique n’a pas non plus causé trop de tracas.

En date d’aujourd’hui, 97% des travailleurs de la santé actifs du réseau sont complètement vaccinés. On parle ici de l’ensemble des employés, tant médicaux (infirmières, techniciens, etc.) que de soutien (buanderie, entretien ménager, sécurité). Si le taux frôle la perfection, le 3% qui reste constitue néanmoins 112 employés. Ceux-ci ont été mis en congé sans solde à défaut d’avoir respecté les exigences de la politique de vaccination obligatoire du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

«Étant donné que ces emplois sont répartis dans l’ensemble du réseau et que des plans de contingences étaient prévus, cette situation ne perturbe pas la prestation des soins de santé. Nous continuons néanmoins de travailler avec notre personnel afin de hausser ce pourcentage pour atteindre notre objectif de 100% de notre personnel complètement vacciné», exprime la PDG du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers.