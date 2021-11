Impact de la pandémie sur les apprentissages: le DSFNO tente de limiter les dégâts

Afin de minimiser les impacts de la COVID-19 sur les résultats des élèves des écoles de la région, le District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO) dit avoir repensé les programmes d’études pour chaque grade.

Des chiffres qui ont été partagés par le District scolaire francophone Sud, la semaine dernière, font état des impacts inquiétants de la pandémie sur les apprentissages des enfants. Le volet littératie a notamment été fortement affecté.

De son côté, le DSFNO a, en 2020-2021, révisé ses évaluations communes, aussi appelées preuves d’apprentissage. Celles-ci sont administrées localement par les enseignants et sont l’un des moyens utilisés par les enseignants pour mesurer la progression de leurs élèves.

Le district scolaire a toutefois indiqué qu’il n’avait pas répertorié les résultats des évaluations communes au sein du district.

La coordonnatrice des relations stratégiques au DSFNO, Julie Poulin, a écrit, dans un courriel envoyé à l’Acadie Nouvelle, qu’avant même la pandémie, le district avait déjà une bonne idée des défis de ses élèves dans les programmes d’études du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, ce qui inclut le volet de la littératie.

Les derniers chiffres officiels concernant le rendement scolaire des élèves du Nord-Ouest ont été dévoilés lors du rapport annuel de 2019-2020. Il est notamment inscrit que le taux de réussite moyen était de 73%. L’objectif, pour 2020, était de le faire grimper à 75%.

«Depuis quelques années déjà, nous mettons diverses stratégies en place pour améliorer les taux de réussite de nos élèves. Nous pourrons partager notre progression dans notre rapport annuel prochain, étant donné le retour des évaluations provinciales en 2021-2022», a ajouté

Mme Poulin dans ce même courriel.

Lors de la présentation du plan d’éducation triennal du DSFNO, en septembre dernier, une estimation réalisée à partir d’une combinaison du taux de réussite obtenu lors des évaluations provinciales, ainsi que les résultats d’un sondage réalisé auprès des élèves, le taux de réussite/satisfaction a été placé une fois de plus à 73%.

L’objectif du DSFNO est d’augmenter ce taux à 80% d’ici 2024.

Pour ce qui est de la situation actuelle, la directrice exécutive à l’apprentissage du DSFNO, Louise Morin, a soutenu que les apprentissages devant être priorisés ont été identifiés.

«Selon la progression de leurs élèves, les enseignants peuvent donc se concentrer à la fois au rattrapage et aux apprentissages prioritaires ciblés selon les niveaux scolaires de leurs élèves», a mentionné Mme Morin.

Louise Morin a toutefois reconnu que les besoins en rattrapage ne seront pas comblés du jour au lendemain pour tout le monde.

«Des stratégies à court, moyen et long terme sont mises en place pour répondre aux besoins. Ces stratégies ne sont pas nécessairement synonymes de devoirs et de travaux supplémentaires. Nos enseignants ont accès à des outils et de l’accompagnement professionnel, eux aussi.»

Douze employés en congé sans solde dans le DSFNO

Le DSFNO a confirmé qu’en date du 22 novembre, 12 de ses employés permanents, provenant de divers secteurs, ont été placés en congé sans solde en raison de leur statut vaccinal.

De plus, 27 personnes ont été retirées des listes de suppléance pour les mêmes raisons.

Le district compte également 10 employés qui ont déjà reçu une dose et qui nous ont fourni la preuve qu’ils ont un rendez-vous pour obtenir leur deuxième dose.

Selon le DSFNO, ces employés peuvent continuer à travailler, mais en attendant d’avoir leur deuxième dose, ils doivent continuer à subir des tests de dépistage rapides trois fois par semaine.

Il y a également sept employés qui sont en congé de maladie depuis l’annonce du gouvernement provincial en lien avec l’obligation d’être pleinement vacciné contre la COVID-19.

Selon le DSFNO, ces employés ont jusqu’au 3 décembre pour présenter une preuve de vaccination complète ou une preuve qu’ils ont un rendez-vous pour obtenir leur deuxième dose, s’ils veulent continuer de profiter de leur congé de maladie payé.

La directrice exécutive à l’apprentissage a assuré qu’actuellement, les services aux élèves n’ont pas été affectés par cette situation, mais qu’il pourrait y avoir des effets à moyen ou à long terme en raison du «facteur d’imprévisibilité».

«Depuis plusieurs mois, le personnel suppléant se fait plus rare. En cas d’absence imprévue d’autres employés, pour diverses raisons, nous pourrions éprouver davantage de difficultés de remplacement», a ajouté Louise Morin.

Vendredi dernier, le District scolaire francophone Sud a confirmé que 33 employés n’étaient pas vaccinés.

Dans le cas du District scolaire francophone Nord-Est, des données obtenues mardi font état de 16 employés permanents en congé sans solde et de 15 suppléants qui ne font plus partie de la liste de suppléance du DSFNE.