Regroupement: le modèle proposé accueilli froidement dans le Bas-Madawaska

Des intervenants de la région du Bas-Madawaska ont accueilli avec quelques réserves la présentation du livre blanc qui vient imposer un

regroupement d’envergure dans cette partie du Nord-Ouest.

Selon les données obtenues dans le livre blanc du ministère des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, l’une des nouvelles entités de gouvernance au Nord-Ouest sera la fusion des municipalités de Rivière-Verte, de Sainte-Anne-de-Madawaska et de Saint-Léonard, leurs districts de services locaux respectifs, ainsi que le DSL de Notre-Dame-de-Lourdes.

Cette dernière aurait un peu plus de 5900 habitants.

Rappelons qu’un projet de regroupement avait été présenté aux gens de cette région en 2019. Celui-ci proposait le regroupement des municipalités de Rivière-Verte et de Sainte-Anne-de-Madawaska, en plus des districts de services locaux de Rivière-Verte et de Sainte-Anne-de-Madawaska qui comprend aussi Siegas.

Celui-ci était loin d’avoir fait l’unanimité, principalement auprès de résidents des DSL qui avaient même lancé une pétition pour s’y opposer à l’époque. Le projet a finalement été envoyé aux oubliettes.

Près de trois ans plus tard, il existe toujours une certaine opposition à un projet de regroupement dans les environs.

C’est le cas de la maire de Rivière-Verte, Lisa Parent. Elle s’est dite en désaccord avec le plan proposé par le ministre Daniel Allain.

Celle-ci a indiqué qu’un regroupement avec le DSL de Rivière-Verte était, à la limite, acceptable, mais qu’une fusion plus grande comme celle qui a été imposée ne l’est pas.

«On a essayé un projet avec Sainte-Anne et les DSL et ça n’a pas marché. En plus, je ne sais pas trop pourquoi on a embarqué Saint-Léonard là-dedans. On est plus proches d’Edmundston que de Saint-Léonard (…) On aurait pu être avec notre DSL ou avec Edmundston même. Je n’aurais pas été déçue comme je le suis maintenant.»

Mme Parent continue de croire que c’est aux communautés qu’aurait dû revenir le choix de se regrouper ou non.

Dans cette optique, la municipalité de Rivière-Verte organisera une réunion extraordinaire la semaine prochaine afin de discuter de la situation.

«On ne sait pas à quoi s’attendre. On a investi dans nos infrastructures, alors on a peur de perdre ça (…) C’est comme une claque au visage, mais on compte se défendre», a déclaré Lisa Parent.

De son côté, la maire de Sainte-Anne-de-Madawaska, Sylvie Girard, n’est pas nécessairement surprise de ce projet de regroupement, mis à part l’ajout de Saint-Léonard dans le portrait.

Elle croit toutefois que cette réforme aurait dû se mettre en branle avant les dernières élections municipales ou après le mandat actuel des conseils municipaux.

«Il fallait s’y attendre, mais je suis surprise que ça arrive aussi vite. On vient d’avoir des élections. C’est dommage que le gouvernement n’ait pas retenu ces élections-là au lieu de nous faire élire pour ensuite nous tasser.»

Mme Girard, qui a été conseillère municipale pendant 13 ans avant de se lancer à la mairie, aurait aimé avoir l’occasion de terminer son mandat à Sainte-Anne.

«On a une municipalité qui va bien. J’aime ce que je fais tout de suite, mais je sais que je ne continuerai pas pour aller dans plus grand. Par la force des choses, je vais être mise de côté et ça me déçoit.»

Mis à part le territoire couvert par le district rural, la nouvelle entité de gouvernance locale formée de ces communautés sera, si l’on se fie à la carte présentée dans le livre blanc, la plus grande au Nord-Ouest en ce qui a trait à sa superficie.

«Nos DSL sont énormes. On a quand même beaucoup de gens dans ces DSL», a ajouté Sylvie Girard.

La maire de Sainte-Anne-de-Madawaska a aussi confirmé que, contrairement à certaines municipalités, elle ne comptait pas se lancer dans un mouvement de contestation.

«On aura une réunion pour entendre le point de vue des membres du conseil, mais je ne pense pas que l’on va se lancer dans une bataille. Moi, je vais suggérer que non.»

Pour sa part, la maire de Saint-Léonard, Lise Roussel, a préféré ne pas commenter la situation pour le moment, du moins, jusqu’à ce qu’elle ait eu le temps de tâter le pouls des membres du conseil municipal et de la communauté en général.