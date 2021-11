Survivant du cancer, Luc Gallant se bat pour améliorer sa qualité de vie

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Luc Gallant est maintenant reconnu partout au Nouveau-Brunswick pour sa résilience et son courage. À l’époque, il a vaincu le cancer alors qu’il était encore adolescent. Aujourd’hui, son combat est différent. Il doit se battre pour faire reconnaître ses compétences professionnelles.

L’ex-athlète est aujourd’hui plus mature. Il raconte sans détour son état actuel. Toujours aussi optimiste, il rit, mais Luc ne va pas bien et il ne s’en cache pas. Il va droit au but, comme il l’a toujours fait. Pour des raisons de santé, Luc parle et agit plus lentement, mais il est toujours aussi intelligent. Persévérant de nature, il nous explique pendant 50 minutes comment il va.

«Ça a déjà été mieux, dit l’homme natif de Saint-Ignace. Il subit actuellement les effets à long terme des traitements du passé. Sa capacité pulmonaire a diminué. Il a de plus en plus besoin de repos. Depuis 2015, il a été diagnostiqué avec un problème d’habiletés cognitives. Donc, il ne peut plus faire de multiples tâches en même temps ni faire vite. Le médecin lui a fait comprendre qu’il est très intelligent. Par contre, c’est la vitesse d’exécution qui fait défaut. «Ce qu’une personne normale fait en huit heures, moi je vais le faire en dix heures», explique Luc Gallant.

Rappelons que sa vie a basculé le 27 avril 1997, alors qu’il était entraîneur adjoint de l’équipe de volleyball de sa sœur, Anik. Au cours d’un match au Carrefour Beausoleil de Miramichi, il est allé au vestiaire chercher de l’eau et quelqu’un l’a retrouvé dans le vestiaire après une convulsion.

Par la suite s’en est suivi la découverte du cancer, dont une tumeur à l’abdomen (comparable à un gros steak), à une testicule (métastase) et au cerveau. Il a dû subir des traitements de chimiothérapie à haute dose, un transfert de cellules souches et de la moelle osseuse à Halifax.

En 2009, il est allé à l’Institut neurologique de Montréal pour y subir une chirurgie au cerveau. C’était rendu nécessaire pour lui, puisqu’il avait parfois des convulsions au travail.

L’homme natif du comté de Kent a ensuite remonté la pente, mais le travail a été ardu. Après l’opération, son côté gauche s’est paralysé.

«Ma lèvre inférieure est devenue engourdie. Après avoir passé un certain temps aux soins intensifs, à l’Institut neurologique, il a fallu que j’aille en réhabilitation, parce que je ne pouvais pas parler, ni marcher comme il faut.»

Son équilibre avait été dérangé après l’opération, en partie à cause de sa médication contre les convulsions. Il a dû réapprendre à articuler et marcher.

Le retour au travail a été difficile. Il pouvait être au travail neuf heures par jour et n’avait pas l’air d’en faire plus que les autres. Ses employeurs l’ont laissé aller.

«Ça commençait à être frustrant.» C’est à ce moment qu’il est allé voir un neuropsychologue. C’est là qu’il a réalisé que ses habiletés cognitives avaient été affectées.

À son retour de Montréal, de 2011 à 2013, il a étudié au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, en administration des affaires, logistique et transport.

«C’était le pire programme que j’aurais pu choisir», dit-il.

Luc Gallant a travaillé par la suite dans beaucoup de centres d’appel.

«La raison pour laquelle ça fonctionnait, c’est parce que c’était répétitif et ma mémoire à court terme est complètement partie. Donc l’information passait à ma mémoire à long terme rapidement. C’était la même information chaque jour. Donc, ça allait bien mais les centres d’appels, ce ne sont pas les emplois les mieux rémunérés», explique-t-il.

Lorsqu’il a voulu se réorienter, il a approché des entreprises où il aurait pu d’après lui faire le travail.

«Ceux qui disent qu’ils accommodent les personnes avec un handicap, ils le disent pour paraître bien, mais ils ne le font pas», affirme-t-il.

Il a postulé à plusieurs emplois au gouvernement fédéral, dont certains mentionnent des accommodements pour les personnes handicapées.

«Je n’ai jamais entendu parler de personne, dit-il. Des fois là, des choses comme ça rendent la vie difficile», avoue-t-il.

Étant donné sa condition, Luc Gallant a arrêté de travailler depuis le début de la pandémie.

«C’est vraiment la pire chose que je puisse avoir», affirme-t-il en rapport à la COVID-19. Il est actuellement en congé sans solde, mais a pu se qualifier dans différents programmes gouvernementaux.

Pendant la pandémie, il ne sort pas beaucoup.

«Lorsque je vais faire mon épicerie, je suis toujours masqué et mes épiceries ne sont pas longues.»

Le résident de Moncton suit les règles de santé publique à la lettre. Sa pharmacie à Riverview offre un service à l’auto pour qu’il puisse ramasser ses médicaments.

Luc Gallant suit pour l’instant une thérapie de remplacement d’hormone, et prend aussi un médicament pour prévenir les convulsions. Il aimerait améliorer sa qualité de vie: aller au gym pour prendre soin de ses poumons et de sa santé.

«C’est ma sœur qui m’en a parlé la première fois. Au début, je n’étais pas trop réceptif», avoue celui qui garde espoir. Il a l’intention de poursuivre ses exercices pour améliorer sa condition pulmonaire, et surveiller son alimentation. «Il est temps que Luc Gallant prenne soin de Luc Gallant», dit-il.