Importante baisse de taxe foncière à Dieppe

Le conseil municipal de Dieppe a adopté son budget le 22 novembre. Il a diminué le taux de taxe foncière de 9 cents en 2022, le faisant passer de 1,6295 à 1,5395 par 100$ d’évaluation.

Les propriétaires d’une maison évaluée à 300 000$ débourseront 270$ de moins en impôt foncier l’an prochain, par exemple.

«C’est une baisse équilibrée qui nous permettrait de maintenir nos services et de les améliorer dans certains cas tout en assurant un taux de taxation stable dans les prochaines années», a noté le trésorier de Dieppe, Stéphane Thériault, lors de la présentation du budget.

Il a précisé que le département des finances de la municipalité prévoit une hausse d’imposition en 2025 seulement, pour compenser les frais de location liés au futur poste de police.

Autre bonne nouvelle pour les habitants de Dieppe, leur facture annuelle d’eau et égout demeurera de 948 $.

Pour 2022, la Ville prévoit quand même une croissance de 3,8 millions $ de ses revenus tirés des impôts fonciers, car son assiette fiscale a bondi de 13,3%. À titre de comparaison, l’assiette fiscale de la cité acadienne a seulement progressé de 0,75% en 2021.

«À Dieppe, 70% de nos résidents sont concernés par une hausse de leur évaluation d’au moins 10%», a souligné M. Thériault.

Le budget de Dieppe en 2022 est de 77 millions $ au total.

«Dieppe continue de connaître une forte croissance et demeure l’endroit idéal pour les entreprises et les familles à la recherche d’un environnement stable, sécuritaire et dynamique», a déclaré le maire, Yvon Lapierre.