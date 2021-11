Belledune: un pas de plus vers le démantèlement de la Fonderie Brunswick

L’entreprise Glencore poursuit ses efforts pour démanteler ses installations de Belledune et réhabiliter le site de l’ancienne Fonderie Brunswick.

La multinationale a tenu mardi une séance d’information au Centre récréatif de Belledune afin de permettre aux citoyens d’en apprendre davantage sur le projet de démantèlement.

Après le dépôt en 2020 d’une étude d’impact sur l’environnement et une préparation du site en vue de la démolition des infrastructures, l’entreprise pourrait procéder à une première phase de démantèlement des installations dès le printemps.

La première de ces phases consiste en l’enlèvement des matières dangereuses et leur transport à l’extérieur du site.

Un nettoyage des infrastructures et des équipements afin d’éliminer les résidus est également nécessaire avant même de procéder à la démolition des bâtiments et des cheminées avec un équipement spécialisé et de manière contrôlée.

La ferraille qui se trouve sur place sera par la suite récupérée et recyclée, ce qui pourrait représenter une somme de plusieurs millions de dollars, selon ce qu’a indiqué Glencore qui fait état d’une grande quantité de cuivre, de fer et de nickel sur place.

La dernière phase des activités de fermeture sera consacrée à des travaux de réhabilitation des terrains et de traitement des eaux.

Une fois les travaux terminés, l’entreprise verra à la surveillance et à l’entretien des sites restaurés.

Malgré l’ampleur des travaux à effectuer, il appert qu’à peine une vingtaine de travailleurs pourraient suffire.

Les représentants de Glencore ont indiqué à l’Acadie Nouvelle que l’entreprise devrait bientôt procéder à un appel d’offres visant à dénicher la firme qui sera responsable de la démolition du site.

– Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Une quinzaine d’entreprises ont d’ailleurs déjà visité les installations de la Fonderie Brunswick afin d’évaluer la teneur des travaux à effectuer.

«Il y a seulement quatre ou cinq firmes canadiennes qui sont en mesure d’effectuer de tels travaux. Ce n’est pas donné à toutes les entreprises de pouvoir prendre un projet d’une telle envergure sous son aile», a toutefois souligné Michel Cotton, qui est coordonnateur de projet chez Glencore.

«Certaines entreprises qui ont visité notre site ont vite réalisé qu’il s’agissait de travaux beaucoup trop gros pour eux!»

«Ça prend une grande compagnie qui a de l’équipement et des travailleurs spécialisés», a pour sa part précisé James Cormier, le gérant de réhabilitation du site de l’entreprise dont le siège social se trouve en Suisse.

Les deux représentants de Glencore assurent que plusieurs entreprises de la région Chaleur devraient elles aussi pouvoir bénéficier du démantèlement des installations de la Fonderie Brunswick avec l’octroi de plusieurs contrats de sous-traitance, comme ceux liés au transport des matériaux et de l’équipement nécessaires aux opérations.

Le sort des installations de la fonderie demeure inconnu pour l’instant.

L’entreprise assure qu’elle ne tient pas pour l’instant à se départir de ses terrains situés aux abords de la baie des Chaleurs et qui s’étendent sur une énorme superficie.

La création d’un espace vert ou d’un complexe commercial ou résidentiel n’est pas possible ont indiqué les représentants de la société, ce qui laisse comme seule avenue possible l’arrivée d’une grande entreprise qui voudrait bien s’installer à Belledune pour mener ses activités.

La Fonderie Brunswick a commencé ses activités à Belledune en 1966, avant de fermer ses portes à la fin de l’année 2019 à la suite d’un contexte économique jugé difficile et d’un conflit de travail impliquant près de 450 employés.