Le gouvernement ferme le palais de justice de Caraquet

Le gouvernement provincial a annoncé, mercredi midi, que le palais de justice de Caraquet fermera ses portes le 1er janvier.

Ses dossiers seront transférés au palais de justice de Bathurst.

De plus, le palais de justice de Tracadie deviendra un tribunal satellite.

«Le volume de causes entendues dans cette région a diminué considérablement depuis 2012, ce qui permet aux palais de justice de Bathurst et de Tracadie de prendre la relève», a dit le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Hugh J. Flemming.

Selon le gouvernement, les palais de justice de Tracadie et de Caraquet sont les seuls dans la province qui servent exclusivement aux comparutions devant la Cour provinciale, et les deux tribunaux fonctionnent à temps partiel depuis l’été 2020.

«Ces changements nous permettront de faire une utilisation optimale des ressources disponibles en fonction du volume actuel de cas, a déclaré M. Flemming. Comme le palais de justice de Bathurst a la capacité de prendre en charge leurs dossiers, ces changements nous permettront de réduire la pression liée à la charge de travail qui pesait sur le personnel et de mieux affecter les ressources dans notre système judiciaire.»

Toujours selon le gouvernement, le juge en chef de la Cour provinciale a été consulté au sujet de ces changements et a accepté cette décision.

Les personnes qui devaient se présenter au palais de justice de Tracadie ou de Caraquet pour participer à une audience seront contactées au sujet de tout changement d’emplacement, indique le gouvernement.

Les affaires de succession, les petites créances, les affaires civiles, les causes en droit de la famille et les affaires criminelles jugées par la Cour du Banc de la Reine continueront d’être entendues à Bathurst.