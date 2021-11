Le Plaza du Petit-Sault s’attire quelques critiques

La récente présentation du projet du parc de planche à roulettes, le Plaza du Petit-Sault, a fait l’objet de critiques à Edmundston.

Alors que plusieurs ont applaudi l’initiative, d’autres ont partagé certaines inquiétudes par l’entremise des réseaux sociaux.

Beaucoup d’entre eux ont exprimé leurs réserves par rapport à l’emplacement du nouveau parc, soit à l’entrée du parc du Petit-Sault, à proximité du pont Bernard-Valcourt et de la marina Fraser.

On s’est aussi interrogé au sujet des dimensions du parc, notamment en raison de la présentation d’un plan préliminaire qui montrait une structure imposante qui semblait occuper plus d’espace que ce qui est anticipé en réalité.

Cette situation a même incité Mychèle Poitras, coordonnatrice des communications de la Ville d’Edmundston, à clarifier le tout en partageant, sur sa page Facebook, un dessin de la portion de terrain qui sera couverte par le Plaza du Petit-Sault.

Selon son intervention cette semaine, la nouvelle structure aura peu d’impacts sur l’espace vert, que ce soit du côté des arbres ou des installations existantes comme les tables de pique-nique.

Selon Martine Marchand, membre du comité pour la réalisation du Plaza du Petit-Sault, la réaction a été quelque peu surprenante, étant donné que le projet et le plan préliminaire avaient été présentés, deux ans plus tôt, lors d’une réunion publique du conseil municipal d’Edmundston.

«On a présenté ça en 2019 et il n’y a pas eu d’objections à ce que je sache. Au préalable, on a fait des consultations publiques en 2018 avec des adeptes et des parents. On a même visité les écoles et on a parlé aux gens du domaine privé», a mentionné Mme Marchand.

«Notre présentation la plus récente était essentiellement pour parler de la campagne de financement. Comme le projet est en branle depuis deux ans, on a mal compris pourquoi il y avait eu une crise par rapport à ça», a-t-elle ajouté.

Comme il s’agit d’un parc pour des sports que l’on souhaite mettre un peu plus de l’avant chez les jeunes, Mme Marchand reconnaît que le choix de l’emplacement était un facteur clé du projet.

«C’est sûr que l’on a regardé d’autres options, mais la crise qu’il y a eu sur les réseaux sociaux provient de mauvaises informations. On fait même une campagne de financement dans le but d’aller chercher de l’argent supplémentaire pour faire de l’aménagement paysager et rajouter du mobilier pour ne rien enlever au parc (du Petit-Sault) et lui permettre de garder son ambiance actuelle.»

Pour ce qui est du plan, Martine Marchand a avoué qu’il n’est pas totalement à l’échelle. Elle a ajouté que le plan qui a été présenté au public est différent de ce qui a été présenté à la firme qui sera chargée de construire le parc de planche à roulettes.

«Ça prenait quelque chose de plus précis, donc la taille est différente.i»

Mme Marchand s’est toutefois réjouie du fait que le projet a aussi reçu beaucoup d’appui dans la communauté.

«Je pense que juste rectifier le tir, ç’a vraiment aidé.»