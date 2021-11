Le tour de force de la Coop IGA de Dieppe

La Coop IGA de Dieppe versera les premières ristournes de son histoire. Ses 4352 membres récupéreront 1,5% de leurs achats au magasin pour un montant total de 157 000$. L’entreprise célèbre ainsi son surplus financier de 900 000$ pour 2020-2021, après des années difficiles.

Le surplus financier de Coopérative de consommation de Dieppe (Coop IGA) s’élevait à 465 000$ en 2019-2020, à 329 000$ en 2018–2019 et à 9000 en 2017–2018. Le commerce a cependant enregistré des déficits au cours des neuf années précédentes, après son ouverture en 2007.

L’entreprise utilisera d’ailleurs ses bénéfices non versés en ristournes pour rembourser des dettes. Les membres de la Coop ont ratifié cette décision proposée par le conseil d’administration de l’organisme lors de sa dernière assemblée générale annuelle (AGA), le 9 novembre.

«Nous connaissons une croissance assez importante, remarque le directeur de la Coop IGA, Raymond Melanson. La croissance de Dieppe et notre partenariat avec IGA à partir de 2015 sont certainement des éléments d’explication.»

Il pense que la nouvelle franchise a permis d’améliorer le service à la clientèle et l’offre de produits de son magasin. Il ajoute que le nombre de véhicules passant tous les jours devant sa grande surface, sur le boulevard Dieppe, est maintenant de 14 000.

Projet d’agrandissement

«Nous avons informé nos membres lors de l’AGA que nos installations devenaient inadéquates et que nous avions un projet d’agrandissement, révèle-t-il même. Nous n’avons parfois plus de stationnement disponible.»

Le conseil d’administration de la Coop envisage aussi un projet de relocalisation.

Vendredi après-midi, l’achalandage du magasin semblait bon. Des voitures avaient toutefois encore la place de se garer devant le bâtiment beige.

Service en français

Deux étudiantes de l’Université de Moncton, Marie-Michelle Collin et Janie Cormier, se rendent à la Coop IGA. Elles expliquent à l’Acadie Nouvelle y faire leur épicerie car elles habitent à proximité. Elles apprécient les soldes régulières ainsi que la qualité, la variété et la fraîcheur des produits.

«Le service est en français tout le temps, c’est rare dans la région», souligne l’une des jeunes femmes.

Louise Goodall habite aussi les environs. Elle choisit la Coop IGA de Dieppe pour encourager les marchands locaux.

«C’est beaucoup mieux qu’avant, les produits et le service, remarque-t-elle en outre. Depuis que c’est IGA, il y a plus de variété.»

La Dieppoise, Francine Belliveau, est encore plus enthousiaste.

«J’adore faire l’épicerie ici, exprime-t-elle. On sait qu’on vient voir du monde à nous, de notre langue, qu’on connaît. Les produits sont très frais et très beaux. Les employés sont super gentils et font tout ce qu’ils peuvent pour aider. Les mesures sanitaires sont aussi toujours respectées.»

Le mouvement coopératif bouge encore

«Il serait difficile d’imaginer l’Acadie d’aujourd’hui sans la contribution du secteur coopératif», rappelle le professeur émérite d’économie à l’Université de Moncton, André Leclerc, dans un article du livre L’État de l’Acadie.

Or, les coopératives d’alimentation du Nouveau-Brunswick ont traversé une tempête en 2015, lors du démantèlement de Coop Atlantique. Ce fournisseur était concurrencé par Sobeys et Loblaw par exemple.

Les 13 coopératives d’alimentation de la province, celle de Dieppe incluse, ont négocié cette année-là une entente d’approvisionnement avec Sobeys. Leurs magasins ont alors accroché les enseignes IGA, Tradition ou Marché Bonichoix, selon M. Leclerc.

L’échec de Coop Atlantique n’a toutefois pas annoncé la fin du système coopératif en alimentation en Acadie.

«Les changements sociaux font naître de nouveaux besoins. La coopérative démontre sa pertinence si elle est toujours perçue par les entrepreneurs, les groupes sociaux et les communautés comme un outil pour y répondre. Les nouvelles expériences coopératives en Acadie sont convaincantes à cet égard», a noté M. Leclerc.

En 2015, l’économiste a expliqué à l’Acadie Nouvelle que Coop Atlantique avait échoué à s’allier à un partenaire idéal, notamment parce qu’elle était active dans des secteurs trop variés.

«Dans le cas de la Fédération des caisses populaires acadiennes (UNI), ce partenaire était là. Le Mouvement Desjardins était un partenaire intéressant», a-t-il précisé.

Sobeys semble l’être pour la Coop de Dieppe.