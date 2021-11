Radiothon: la banque alimentaire du Restigouche maintient son objectif

La banque alimentaire du Restigouche tiendra dimanche son second radiothon dont l’objectif est d’amasser des fonds pour la confection de paniers de Noël destinés aux personnes et familles dans le besoin.

Tout comme l’an dernier, cette grande collecte communautaire aura lieu à la radio plutôt qu’à la télé.

«En raison de la COVID-19, c’est juste trop compliqué – trop risqué même dans un sens – de faire ça en direct à la télévision, avec des artistes sur scène et des spectateurs dans la salle», explique Rachelle Ouellette, directrice de l’Association d’action communautaire et bénévole du Restigouche, organisme qui chapeaute l’événement.

L’an dernier, l’objectif de 40 000$ a été largement dépassé.

«On a trouvé cela surprenant, car avec la situation de la pandémie et l’économie qui tournait au ralenti, on craignait que les gens soient plus craintifs de donner. Mais au contraire, les citoyens ont été plus généreux que jamais», souligne Mme Ouellette.

L’objectif a été fixé une fois de plus à 40 000$, ce qui devrait permettre la confection d’environ 500 paniers de Noël. Cette année, le coût des paniers est estimé à 71,60$, soit environ un dollar de plus qu’en 2020.

«On craignait que la hausse du prix du panier d’épicerie au cours de la dernière année ait un gros impact au niveau de nos paniers de Noël, mais ce n’est pas le cas. Les entreprises avec lesquelles nous faisons affaire nous font d’excellents prix. C’est probablement leur façon d’aider à la cause», croit la directrice de l’AACBR.

Selon Mme Ouellette, en dépit de la situation de la pandémie qui persiste, son organisme n’a pas jugé bon de revoir à la hausse le nombre de paniers.

«L’an dernier, on a eu une quarantaine de paniers en trop. On ne voit donc pas la nécessité d’augmenter. Cela dit, si on voit que le besoin se fait ressentir on en confectionnera plus afin que personne ne soit oublié», ajoute Mme Ouellette.

Outre les paniers de Noël, celle-ci avoue ne pas avoir constaté de hausse notable de clients au cours des derniers mois, y compris depuis la fin de la Prestation canadienne de la relance économique.

«On s’attendait à une augmentation de la clientèle, mais ça ne s’est pas produit», note-t-elle.

Le radiothon pour les paniers de Noël sera diffusé en direct ce dimanche de midi à 17h, simultanément sur les deux chaînes de la région, soit CKNB (anglophone) et Sommet-FM (francophone).