Un dernier hommage à la harpe-thérapeute Laurence Marie

Laurence Marie était une personne bien connue dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Celle qui exerçait une profession en tant que harpe-thérapeute est décédée le 6 novembre dernier à l’âge de 75 ans.

Plusieurs la reconnaissait au son de sa harpe, mais également pour son grand cœur, sa joie de vivre, son sens de l’humour. Bien qu’elle était connue dans le monde thérapeutique, elle aimait beaucoup travailler avec les enfants à besoins spéciaux qu’elle trouvait «extraordinaires», elle côtoyait aussi différents cercles d’artistes. Elle a accompagné plusieurs d’entre eux au cours de différentes prestations.

Mario Landry, artiste de Grand-Barachois, a organisé une cérémonie de fin de vie le 20 novembre en hommage à Laurence Marie. On a pu entendre plusieurs percussionnistes lors de l’événement.

«C’était de la musique, c’était des chants. C’était joyeux. L’énergie était vraiment bonne. On a chanté, on a dansé. On a fait de la poésie. Tout le monde est parti de là vraiment chargé», a expliqué l’organisateur.

Le propriétaire de la Galerie Pattes de Mouche à Grand-Barachois a appris à connaître Laurence Marie à travers les rencontres à la Galerie. Il a fait connaissance avec la grande dame au cours de l’été.

«J’ai vu que c’était une femme au grand coeur, qui touchait et aidait beaucoup de monde à travers ses méthodes. Une personne très spirituelle qui était pour nos libertés et nos droits. Une femme qui tentait de guérir le monde.»

La harpe-thérapeute souhaitait ce genre de cérémonie, selon Mario Landry.

«Elle voulait quelque chose de simple pour permettre aussi à sa famille et ses amis de se rencontrer.»

Laurence Marie et Mario Landry ont été réunis par la musique.

«C’est comique la façon qu’on a été mis en contact. Laurence et une gang de ses amis faisaient le même genre de rencontres que nous. Lorsqu’ils ont entendu parler de nous, c’est là que le mariage des deux groupes s’est fait. Notre groupe c’était les pattes de mouches et leur nom à eux c’était les lucioles. Les mouches à feu et les pattes de mouche, c’était un beau mariage», dit en riant Mario Landry.

Dominique Piqugard, musicothérapeute certifiée, était présente elle aussi à la cérémonie de fin de vie avec le cercle de percussionnistes. La musicienne disparue avait donné une de ses harpes à Mme Piqugard dans la transition de sa pratique. Cette dernière a voulu en jouer en son honneur.

«C’était une très belle personne, une très belle femme, a dit d’entrée de jeu Mme Piqugard. Elle m’a donné sa pratique avec ses enfants, sans attachement, sans condition. Elle m’a suivi pendant quelques semaines, juste pour s’assurer que je serais bonne avec les enfants et pour avoir une connexion thérapeutique à leurs avantages. Je n’avais aucune idée comment commencer ma pratique. Elle m’a pris la main et m’a montré le chemin. Je lui serai toujours reconnaissante», a fait savoir la musicothérapeute.

«Le rire de Laurence est important à noter», fait remarquer Nathalie, l’une de ses trois filles qui sont en deuil. La harpe-thérapeute était la mère aussi de Siobhan et Oonagh.

Kathy Putnam d’Atlantic Dowsers Society organisera par vidéoconférence une cérémonie avec les membres de cette association pour souligner la collaboration et le travail de Laurence Marie au sein de ce groupe.

«C’était tellement une bonne dame. Elle avait toujours un sourire chaleureux, elle aimait rire et était toujours positive par rapport à la vie, a expliqué Mme Putnam. Je sais par l’entremise de ses filles qu’elle était aussi impliquée dans sa communauté.»

Selon Mme Putnam, la plus grande contribution de Laurence Marie, c’est lorsqu’elle jouait de la harpe au début et à la fin de leurs rencontres.

«C’était magique et intuitif. Ça faisait nos fins de semaine.» En raison de la pandémie, leur dernière rencontre en présentiel avait eu lieu à l’automne 2019.

Qui était Laurence Marie?

Selon son propre site web, Laurence Marie a toujours aimé la musique et a toujours été portée à aider les autres. Elle a grandi à Aix-en-Provence dans le sud de la France. Plus tard dans sa vie, elle a déménagé au Canada, s’est mariée et a élevé ses enfants. Elle habitait à Shediac.

Au cours de ses lectures, elle découvre les effets bénéfiques et le pouvoir de guérison de la harpe.

«La harpe-thérapie est un art basé sur la science des sons, écrit-elle sur son site web. Elle m’a permis de toucher les gens et de transformer leur vie de façon exceptionnelle.»

En 1999, elle a participé à un atelier à l’Île-du-Prince-Édouard animé par Christina Tourin, célèbre harpiste américaine.

«La présentation de Christina sur l’utilisation de la harpe en tant qu’instrument thérapeutique résonnait avec moi. Je savais que j’avais trouvé ma vocation», explique-t-elle.

Laurence Marie a entamé des études au International Harp Therapy Program en janvier 2000. Au printemps 2001, elle est devenue praticienne certifiée de harpe thérapeutique.