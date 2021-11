Arbre de l’espoir: une récolte de plus d’un milllion $!

Pandémie ou pas, la population a encore une fois été au rendez-vous pour la Campagne de l’Arbre de l’espoir.

Nadine Martin, directrice générale de la Fondation CHU Dumont, et Madeleine Dubé, ambassadrice de la campagne, ont dévoilé un montant total de 1 023 115 $, samedi matin, dans le cadre de l’émission spéciale de Radio-Canada Acadie qui faisait le bilan de la campagne annuelle.

«Encore une fois, nous avons pu compter sur le soutien indéfectible de notre communauté», a déclaré Mme Martin dans un communiqué de presse.

«Je tiens à souligner l’engagement inconditionnel des bénévoles partout dans la province, qui malgré les défis, travaillent avec acharnement. C’est ce qui, année après année, garantit le succès de la campagne. Grâce à eux, et à tous les donateurs qui ont généreusement contribué, nous pouvons continuer notre travail, pour que les patients et leurs proches aient accès à la meilleure

expérience en santé possible. Soyons fiers de ce que nous avons accompli!»

La Fondation CHU Dumont aura une fois de plus pu compter sur ses partenaires pour réaliser ses activités. Parmi celles-ci, on compte notamment le Tour de l’espoir, présenté par Assomption Vie, la Coupe de l’espoir, ainsi qu’un Vingt d’espoir, qui après une courte pause d’un an, a fait son retour.

«Ça me fait chaud au cœur de voir les gens se mobiliser de la sorte pour la santé de notre communauté», lance Madeleine Dubé.

«Certes, nous avons beaucoup de travail à faire au sein du système de santé pour assurer que nos gens aient accès aux meilleurs soins possible, mais lorsque je vois la population se rassembler de la sorte, je me dis qu’ensemble nous pouvons certainement faire une différence!»

L’argent recueilli dans le cadre de la campagne chaque année sert à améliorer les soins offerts au Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard et dans les différentes unités et départements du CHU Dumont qui offrent des services sur le continuum de soins des patients atteints du cancer. Les fonds servent aussi à poursuivre les efforts de recherche contre le cancer, et à améliorer le confort des patients et de leurs proches qui séjournent gratuitement à l’Auberge Mgr-Henri-Cormier de Moncton.

Cette année, les fonds serviront à financer un projet d’amélioration pour l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) qui sera particulièrement bénéfique pour la radio-oncologie. D’une valeur d’un million $, cette nouvelle technologie augmentera la rapidité de l’examen, diminuant ainsi la liste d’attente, et améliorera la qualité des images produites, offrant encore davantage de précision dans les traitements.

Depuis ses débuts en 1989, la campagne de l’Arbre de l’espoir a permis de recueillir environ 32 millions $ pour améliorer la qualité des soins offerts aux patients atteints du cancer au Nouveau- Brunswick.

Depuis deux ans, en raison de la pandémie, le radiothon qui était diffusée sur les ondes de Radio-Canada Acadie n’a pas lieu. L’an passé, un montant de 1 176 793 $ avait été amassé.