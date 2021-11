Omicron: le monde tente de contenir le nouveau variant

Le Royaume-Uni a signalé samedi à son tour des cas du variant Omicron de la COVID-19.

Le secrétaire à la Santé Sajid Javid a confirmé que deux personnes ont été déclarées positives à Chelmsford, dans le sud de l’Angleterre, et Nottingham, dans le centre du pays. M. Javid a indiqué que les deux cas étaient liés à un voyage en Afrique australe.

Les deux cas sont en isolement chez eux pendant que les autorités tentent de retracer leurs contacts. Des tests ciblés seront réalisés. Des nouveaux arrivants en provenance de l’Angola, du Malawi, du Mozambique et de la Zambie, devront se placer en quarantaine à compter de dimanche. Le secrétaire a rappelé l’importance d’une dose de rappel.

« Cela nous rappelle vraiment que la pandémie est loin d’être terminée, a déclaré M. Javid. Si nous devons prendre d’autres mesures, nous le ferons. »

Au cours des dernières heures, une multitude de pays, dont le Canada, l’Australie, le Brésil, l’Iran, le Japon, la Thaïlande et les États-Unis, ont imité l’Union européenne et le Royaume-Uni pour imposer des restrictions aux pays d’Afrique australe.

Malgré les avertissements concernant la transmissibilité du nouveau variant, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déconseillé de prendre des mesures de restriction.

Malgré l’arrêt des vols, il y a de plus en plus de preuves que le variant se répand déjà. Des cas ont été signalés chez des voyageurs en Belgique, en Israël et à Hong Kong, et l’Allemagne compte également un cas probable. Les autorités néerlandaises recherchent le nouveau variant après que 61 passagers sur deux vols en provenance d’Afrique du Sud ont été déclarés positifs à la COVID-19.

L’OMS juge que ce nouveau variant qu’elle a baptisé Omicron est préoccupant en raison de son nombre élevé de mutations et de certaines preuves précoces qui démontrent qu’il possède un degré d’infection plus élevé que les autres variants. Cela signifie que les personnes qui ont contracté la COVID-19 et se sont rétablies pourraient l’attraper à nouveau. Cela pourrait prendre des semaines avant de savoir si les vaccins actuels sont moins efficaces contre lui.

Avec tant d’incertitudes concernant le variant Omicron et des scientifiques peu susceptibles d’étoffer leurs découvertes avant quelques semaines, les pays du monde entier ont adopté une approche axée sur la sécurité, sachant que les épidémies précédentes du coronavirus ont été en partie alimentées par le laxisme des frontières.

« Il semble se propager rapidement », a déclaré vendredi le président américain Joe Biden à propos du nouveau variant, un jour seulement après avoir célébré la reprise des rassemblements de l’Action de grâce pour des millions de familles américaines et à un moment où les citoyens avaient le sentiment que la vie normale revenait au moins pour les vaccinés. En annonçant de nouvelles restrictions de voyage, il a déclaré aux journalistes: « J’ai décidé que nous allions être prudents. »

Près de deux ans après le début de la pandémie qui a fait plus de 5 millions de morts dans le monde, les pays sont en état d’alerte.

En Allemagne aussi

Un responsable allemand a également déclaré samedi qu’il y avait une « très forte probabilité » que le variant Omicron soit déjà arrivé dans le pays.

Kai Klose, le ministre de la Santé de l’État de Hesse, qui comprend Francfort, a déclaré sur Twitter que « plusieurs mutations typiques d’Omicron » ont été détectées vendredi soir chez un voyageur de retour d’Afrique du Sud, qui a été isolé chez lui. Le séquençage du test n’était pas encore terminé.

La propagation rapide du variant chez les jeunes en Afrique du Sud a alarmé les professionnels de la santé même s’il n’y avait aucune indication immédiate si le variant provoque une maladie plus grave. En seulement deux semaines, Omicron a transformé une période de faible transmission du virus dans le pays en une période de croissance rapide.

Un certain nombre de sociétés pharmaceutiques, dont AstraZeneca, Moderna, Novavax et Pfizer, ont déclaré avoir mis en place des plans pour adapter leurs vaccins à la lumière de l’émergence d’Omicron.

Le professeur Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group qui a mis au point le vaccin AstraZeneca, a exprimé un optimisme prudent quant au fait que les vaccins existants pourraient être efficaces pour prévenir les maladies graves dues au variant Omicron.

Il a déclaré que la plupart des mutations semblent se trouver dans des régions similaires à celles d’autres variants.

« Cela vous dit qu’en dépit de ces mutations qui existent dans d’autres variants, les vaccins ont continué à prévenir des maladies graves au fur et à mesure que nous traversons l’Alpha, le Bêta, le Gamma et le Delta, a-t-il déclaré à la radio BBC. Au moins d’un point de vue spéculatif, nous avons un certain optimisme quant au fait que le vaccin devrait toujours protéger contre une forme de maladie grave du nouveau variant, mais nous devons vraiment attendre plusieurs semaines pour que cela soit confirmé. »

Certains experts ont déclaré que l’émergence du variant illustrait à quel point l’accumulation de vaccins dans les pays riches menace de prolonger la pandémie.

Moins de 6% des personnes en Afrique ont été entièrement immunisées contre la COVID-19, et des millions de travailleurs de la santé et de personnes vulnérables n’ont pas encore reçu une seule dose. Ces conditions peuvent accélérer la propagation du virus, offrant plus de possibilités pour qu’il évolue vers un variant dangereux.