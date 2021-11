Les routes doivent être modernisées pour résister aux pluies torrentielles

Des Canadiens de l’Atlantique vivant le long des autoroutes coupées par les pluies torrentielles des derniers jours croient qu’il est plus que temps que les gouvernements se concentrent sur la modernisation des routes pour s’assurer qu’elles peuvent survivre aux déluges qui devraient devenir plus fréquents.

«C’était un réveil, et nous aurons probablement besoin de quelques réveils avant de commencer à nous préparer», a déclaré Peter MacGillivray après que deux ponceaux sur l’autoroute 245 près de son domicile dans le nord de la Nouvelle-Écosse ont été emportés par la dernière tempête.

L’homme de 59 ans a déclaré qu’il utilisait son VTT dans une route forestière pour se rendre de son domicile à une partie non endommagée de l’autoroute après que les ponceaux n’aient pas pu résister à 116 mm de pluie en deux jours.

Dans le sud-ouest de Terre-Neuve, qui a été frappé par la même tempête, Joe Murphy a déclaré que les routes rurales sinueuses le long de la côte étaient déjà en mauvais état et que les habitants disent depuis des années que des améliorations sont nécessaires.

«Si nous allons avoir des tempêtes monstrueuses et que nous avons des infrastructures médiocres, cela va évidemment causer beaucoup plus de dégâts», a déclaré jeudi le résident de Codroy, à Terre-Neuve-et-Labrador.

La Nouvelle-Écosse a signalé mercredi que 25 routes avaient été emportées dans trois comtés, le nord du Cap-Breton étant le plus durement touché. Pendant ce temps, dans le sud-ouest de Terre-Neuve, la tempête a fermé des portions de la route transcanadienne et isolé certaines collectivités.

Alors que les responsables provinciaux affirment que la construction de nouvelles routes tient compte du changement climatique, des experts canadiens soutiennent que les ingénieurs doivent faire plus pour évaluer les risques, Ottawa et les provinces doivent dépenser plus pour éviter des incidents répétés.

Augmentation de 12% des précipitations annuelles

Un rapport fédéral sur les changements climatiques publié en avril 2019 indique que le consensus des chercheurs canadiens est que le nombre d’événements de précipitations extrêmes, d’une durée de plusieurs jours, devrait augmenter sur la côte est. Le rapport indique que si les émissions mondiales de carbone continuent au même rythme, le Canada atlantique connaîtra une augmentation de 12% des précipitations annuelles au cours du prochain siècle et une augmentation de 30% des tempêtes qui arrivaient avant une fois tous les dix ans et qui produisent d’importantes averses de pluie.

Slobodan Simonovic, directeur des études d’ingénierie pour l’Institute for Catastrophic Loss Reduction, a déclaré qu’une refonte fondamentale est nécessaire dans la façon de concevoir les routes pour s’adapter à ces prévisions.

«Tout ce qui se passe au Canada, nous répétons les mêmes erreurs, et je suis perplexe de constater que le message ne parvienne à personne», a déclaré Slobodan Simonovic, professeur émérite en génie à l’Université Western à London, en Ontario.

Au lieu de s’appuyer sur des normes qui utilisent des informations historiques pour concevoir la dimension des ponceaux ou spécifier les matériaux à utiliser, il a déclaré que les ingénieurs civils devraient effectuer des calculs «basés sur les performances» de la façon dont une section donnée de la route peut survivre aux tempêtes. «Nous devons examiner une structure donnée dans diverses conditions et je recommande généralement de choisir l’option qui permet de maximiser la résilience de la structure», a-t-il déclaré.

Blair Feltmate, directeur du Centre Intact d’adaptation au climat de l’Université de Waterloo, a noté qu’il existe des moyens bien établis d’adapter les routes existantes aux fortes précipitations.

Ceux-ci comprennent des bermes de protection, des canaux pour détourner les eaux pluviales des autoroutes et des bassins de rétention pour garder l’eau dans des endroits sûrs. Il peut également exister des méthodes pour placer des éléments naturels près des routes pour absorber l’eau avant qu’elle ne se déverse sur la chaussée, a-t-il déclaré, et des systèmes peuvent être mis en place pour éliminer les débris dans les ponceaux et éviter les blocages.

«Nous savons quoi faire. Le problème est que nous ne déployons pas les actions pour atténuer les risques d’inondation», a-t-il déclaré dans une interview mercredi.

«Nous vivons dans l’illusion.»

Tim Webster, chef du groupe de recherche en géomatique appliquée au Nova Scotia Community College, affirme qu’une modélisation informatique améliorée est nécessaire pour prédire le risque de fortes pluies sur les routes.

Cependant, Peter Hackett, le sous-ministre des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse, a déclaré jeudi dans une interview que ses ingénieurs concevaient la dimension des fossés et des ponceaux pour résister aux tempêtes les plus violentes des 100 à 200 dernières années, et tenaient également compte de la pente du terrain près des routes.

«Sur nos nouvelles constructions, nous essayons de prendre ces éléments en compte avec des calculs localisés (…) sur la façon dont nous pouvons capter l’eau sans que cela détruise les infrastructures», a-t-il déclaré.

Il est plus difficile de rénover les anciennes routes qui contournent les montagnes ou qui sont situées le long des côtes pour les protéger pleinement du ruissellement, a-t-il ajouté.

Quant à l’amélioration de la modélisation, le sous-ministre Hackett a déclaré que le ministère n’avait pas encore cartographié l’ensemble du réseau pour les risques climatiques, mais il soutient le concept.

«Nous faisons le travail que nous pouvons. Je pense que nous faisons du bon travail, et quand des choses se produisent, nous devons y aller et les réparer. Mais nous essayons d’aller de l’avant», a-t-il déclaré.