Medavie et Opportunités NB au palmarès des cultures d’entreprise les plus admirées

L’entreprise Medavie et Opportunités NB figurent parmi les lauréats 2021 des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada.

Le palmarès dévoilé jeudi dernier a été établi par Waterstone Human Capital, une entreprise de services professionnels de gestion des talents culturels et de recrutement de cadres pour les organisations à travers l’Amérique du Nord.

Les lauréats néo-brunswickois ont été nommés dans un groupe sélect de 10 entreprises et organismes canadiens du secteur parapublic.

«Nous tirons beaucoup de fierté de notre culture axée sur les valeurs qui rassemble plus de 7200 professionnels et professionnelles qui s’unissent pour mener à bien notre mission d’améliorer le bien-être de la population canadienne», a déclaré par voie de communiqué Bernard Lord, le chef de la direction de Medavie.

«Ce prix vient confirmer que nous gérons bien le plus grand atout de notre entreprise: nos gens. Mais surtout, il nous incite à renforcer encore plus notre culture d’inclusion et de respect, où chacun peut être soi-même au travail et trouver l’inspiration d’atteindre son plein potentiel», a ajouté le dirigeant de l’entreprise qui figure également dans un palmarès des 100 meilleurs employeurs au pays dévoilé il y a à peine deux semaines.

Opportunités NB retrouve sa place dans le palmarès des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada, après pareille désignation en 2018.

«Opportunités NB reconnaît que son plus grand atout est son personnel et investit dans un milieu de travail de renom afin d’attirer des employés de haut calibre et de les retenir. C’est un honneur de pouvoir travailler avec tant d’entreprises néo-brunswickoises formidables qui créent un milieu de travail diversifié et inclusif pour la population du Nouveau-Brunswick», a affirmé Sadie Perron, la PDG de l’organisme gouvernemental.

En plus des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada au sein de divers secteurs d’entreprises, Waterstone Human Capital a également dressé un palmarès des PDG les plus admirés en 2021.

Les prix Canada’s Most Admired Corporate Cultures et Canada’s Most Admired CEO Awards seront remis lors d’une cérémonie de remise des prix le jeudi 31 mars prochain.