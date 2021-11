Première Nation d’Eel River Bar: saisie d’armes à feu, de drogues et d’argent

La GRC au Nouveau-Brunswick a arrêté trois hommes et une femme de la Première Nation d’Eel River Bar dans le cadre d’une enquête en matière de trafic de drogue menée dans la localité.

Le 25 novembre , dans le cadre de l’enquête, la police a exécuté un mandat de perquisition dans une résidence du boulevard Miller, dans la Première Nation d’Eel River Bar. Trois hommes, âgés de 36, 26 et 47 ans, ainsi qu’une femme, âgée de 30 ans, ont été arrêtés sur les lieux.

Pendant la perquisition, les policiers ont saisi une importante quantité de substances que l’on croit être de la cocaïne, de la méthamphétamine et de l’hydromorphone. La police a aussi saisi douze armes à feu, une arme prohibée, de l’argent comptant et divers biens volés.

Les trois hommes ont été libérées sous certaines conditions et comparaîtront en cour provinciale à Campbellton, le 28 février 2022. La femme a été libérée et comparaîtra en cour à une date ultérieure.

L’enquête est menée par le Groupe provincial de réduction de la criminalité, qui est composé de policiers de la GRC au Nouveau-Brunswick et des forces policières de Woodstock et de Fredericton. Le groupe vise à perturber le trafic de drogues illicites dans la province et à y mettre fin en ciblant ceux et celles qui causent le plus de tort à la collectivité.

Des membres du Détachement de Campbellton et du Groupe de réduction de la criminalité de Campbellton ont offert de l’assistance lors de l’exécution du mandat de perquisition.

Les membres du public peuvent aider la police à réduire et à prévenir la criminalité, y compris le trafic de drogue, et à élucider des crimes. Si vous avez de l’information au sujet du trafic de drogue ou si vous soupçonnez que des activités liées au trafic de drogue se déroulent dans votre secteur, veuillez communiquer avec votre service de police local.

Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime en composant le 1-800-222-8477, en téléchargeant l’application mobile sécurisée « P3 Tips » ou en allant dans son site Web à www.crimenb.ca.