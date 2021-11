Session de discussion sur le livre blanc à Richibucto: beaucoup de questions, mais peu de réponses

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Beaucoup de questions sont restées en suspens au sujet du livre blanc lors de la session de discussion tenue à Richibucto par la Commission de services régionaux de Kent (CSRK), le 25 novembre.

Les premières constatations de la part des représentants des Districts de services locaux (DSL) indiquent qu’ils ne veulent pas payer pour les services qu’ils n’ont pas. D’autre part, même si la CSRK et ses membres pataugent actuellement dans l’inconnu, tout le monde semble être prêt à collaborer autour de la table.

«C’est sûr et certain qu’on a beaucoup de questions», a indiqué la présidente de la CSRK, Pierrette Robichaud. Malheureuse-ment on n’a pas les réponses. On espère avoir plus de clarifications dans les prochaines semaines et après Noël.»

Elle répondait ainsi à la présidente du DSL de Saint-Louis, Gisèle Fontaine, qui a fait remarquer que beaucoup de responsabilités allaient reposer sur les commissions de services régionaux (CSR).

«Ce n’est pas clair de quelle manière on va gérer ça. Est-ce qu’ils vont nous donner des fonds pour embaucher du personnel? Ce sont des questions pour lesquelles n’a pas encore de réponses», de dire Pierrette Robichaud.

Si l’on se fie à une question posée par la présidente de la CSRK à la salle, la quarantaine de personnes présentes semblaient avoir pris connaissance du livre blanc sur la réforme de la gouvernance locale annoncée par le gouvernement provincial, le 18 novembre. Il était aussi possible de prendre part à la rencontre à distance, par l’entremise de zoom.

Le président du DSL de Saint-Ignace, Éric Tremblay, a déploré le fait que la population n’ait pas été consultée avant la présentation du livre blanc. Il a indiqué lui aussi avoir beaucoup de questions.

«Par contre, pour une fois, on nous donne des moyens. Nous on s’est dit, si on ne participe pas, ils vont nous organiser. Alors on a participé et on a présenté un mémoire. Finalement, on nous donne l’occasion, on nous donne des outils, une plate-forme. On aura des choix à faire sur le tourisme, on va avoir un budget pour le développement économique. Moi je vois ça comme une opportunité. Je pense qu’on devrait la prendre.»

M. Tremblay a affirmé que le DSL de Saint-Ignace voulait collaborer. «C’est avec la collaboration qu’on va arriver à faire quelque chose.»

Des taxes ajustées en fonction des services

La présidente du DSL de Saint-Louis, Gisèle Guimond, a fait part de ses préoccupations, dont une en rapport avec le taux de taxe. Le directeur général de la CSRK, Paul Lang, a illustré l’exemple du DSL de Wellington où il y a quatre taux de taxes différents. Selon le directeur, une partie de ce DSL a des lumières de rue alors qu’une autre n’offre pas ce service. Alors évidemment la partie ayant les lumières paie un peu plus de taxes que l’autre.

«La même chose va s’appliquer dans les nouvelles entités», a précisé Paul Lang. Autrement dit, le taux de taxe sera ajusté en fonction des services offerts. Sa réponse a semblé rassurer Gisèle Guimond. «C’est ça que j’essaie d’expliquer aux gens. Donc, tu me confirmes qu’on ne va pas payer les mêmes taxes que le village. Merci», a-t-elle précisé.

Certains éléments de réponses ont été mis au clair par la présidente et le directeur général de la CSRK. Par exemple, chaque municipalité aura au moins un représentant autour de la table de la CSRK, de même que chaque DSL. De plus, les CSR assureront désormais un leadership régional dans les domaines suivants: développement économique, promotion du tourisme, développement communautaire, transport en commun et transport communautaire, ainsi que le partage des coûts des infrastructures récréatives.

Selon le livre blanc, des facilitateurs de transition désignés embaucheront une personne pour assumer le nouveau rôle de direction dans chaque région. «La transition sera financée par le gouvernement provincial», peut-on y lire.

À une question de Carla Vautour de Sainte-Marie de Kent, par l’entremise de zoom, le directeur général de la CSRK a fait savoir qu’une personne sera nommée au mois de janvier pour assurer la transition.

«On ne sait pas encore qui ce sera et combien de régions ils auront à s’occuper», a indiqué Paul Lang.

Victor Richard, résident de Richibucto et ancien président d’un DSL, propose à la CSRK d’aller voir ailleurs au pays pour consulter les organisations, villes ou villages qui ont déjà vécu le même genre de situation. «Ce n’est pas le ministre qui va répondre aux questions, car c’est nouveau pour lui aussi. On n’est pas les premiers à passer à travers ça. D’autres provinces l’ont fait. Eux autres auront des réponses», de dire M. Richard.

«Je peux comprendre qu’il y a des préoccupations et des inquiétudes. C’est normal, de dire l’ancien président de l’Association francophone des municipalités et ex-maire de Richibucto, Roger Doiron. Il y a beaucoup de questions qui se posent lorsqu’on veut changer les choses.»

Selon lui, la gouvernance actuelle date de l’époque de la mise en oeuvre du programme Chance égale pour tous de Louis-J.-Robichaud. On se rappelle que le programme avait été mis en place en raison des grandes disparités entre les régions. «On a voulu à ce moment-là un système qui répondait aux besoins du temps. Cinquante ans après, on est toujours dans le même système. La société a changé énormément», de dire M. Doiron.

Il a fait remarquer que ce n’est pas la première fois qu’on tente des changements sur le plan municipal. «Il y a eu des rapports et des rapports et des études, mais il n’a jamais eu un gouvernement qui a osé amener des changements dans le monde municipal comme le livre blanc le fait aujourd’hui. À un moment donné, il va falloir qu’on réalise qu’on ne peut plus vivre en 2021 avec des structures de 1968», a fait savoir M. Doiron.

La CSRK a par ailleurs envoyé une lettre au ministre des Gouvernements locaux et Réforme de la gouvernance locale pour avoir plus de précisions concernant les changements à venir, et pour répondre aux questions.