COVID-19: 46 nouveaux cas et un décès

La Santé publique a annoncé 46 nouveaux cas de COVID-19, lundi, en plus d’un 124e décès.

La personne décédée était âgée de 70 à 79 ans et vivait dans la région de Moncton.

Il s’agit du septième décès lié à la COVID-19 à survenir au N.-B. en novembre.

Les nouveaux cas se répartissent comme suit: 15 dans la région de Moncton, 10 dans la région de Saint-Jean, neuf dans la région de Fredericton, un dans le Restigouche et 11 dans la région de Miramichi.

Fort de 132 rétablissements dans les 24 dernières heures, le nombre de cas actifs a chuté à 706 lundi. Il était de 793 samedi et dimanche.

Les cas actifs se répartissent comme suit: 241 dans la région de Moncton, 165 dans le Grand Saint-Jean, 158 dans la région de Fredericton, 123 dans la région de Miramichi, 12 dans Chaleur/Péninsule acadienne, six dans le Restigouche et un dans Madawaska-Victoria.

Un total de 64 personnes affectées par le coronavirus sont maintenant hospitalisées – un sommet depuis le 13 octobre. Dix-sept d’entres elles reposent aux soins intensifs.

La Santé publique a de plus annoncé que 81,6 des Néo-Brunswickois âgés de 5 ans et plus sont pleinement vaccinés contre la COVID-19, et que 86,5 pour cent ont reçu leur première dose d’un vaccin.