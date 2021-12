Bientôt des magasins privés de Cannabis NB

Le gouvernement permettra à des entreprises privées de gérer de petits magasins franchisés de Cannabis NB en région rurale. Des producteurs de cannabis pourront également vendre leur produit à partir de leur ferme ou de leur usine.

Grâce à un nouveau projet de loi, ceux qui veulent se procurer du cannabis récréatif de façon légale auront bientôt plus d’options.

Six producteurs de cannabis pourront vendre leur produit à partir d’un petit magasin situé près de leur usine de production. Trois de ces entreprises ont déjà obtenu leur permis de vente.

Le gouvernement permettra également à certaines entreprises de gérer un petit nombre de magasins de franchise de Cannabis NB.

Contrairement à ceux d’Alcool NB, ils ne pourront pas être situés dans des dépanneurs et autres magasins. Il s’agira d’établissements indépendants, gérés par des entreprises privées, mais qui porteront toujours la marque de Cannabis NB.

Ces commerces se trouveront pour la plupart dans des régions rurales, selon le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, Ernie Steeves.

Pour l’instant, seules les succursales de la société de la Couronne peuvent vendre du pot à des fins récréatives.

Il espère que la présence de ces magasins dans plus de régions de la province permettra de mettre un frein au commerce du marché noir de cannabis et du marché «gris» des dispensaires qui vendent du pot en marge de la loi.

«Il y a actuellement à peu près 60 dispensaires illégaux dans la province et on espère qu’il sera plus difficile pour eux de faire compétition (avec le marché légal)», dit M. Steeves.

Le gouvernement lancera des appels d’offres pour sélectionner les entreprises qui pourront gérer ces magasins franchisés.

Ils seront aussi encadrés par un nouveau système de permis de vente de cannabis.

«Ça sera plus facile de trouver du pot de bonne qualité, des gummies (produits comestibles à base de cannabis) et tout le reste», a dit le ministre Ernie Steeves en mêlée de presse.

Le projet de loi présenté mardi devra être adopté en deuxième et troisième lecture, puis obtenir la sanction royale avant d’entrer en vigueur.

Pas une privatisation complète

Bien qu’il préfèrerait lui-même la privatisation complète de Cannabis NB, Ernie Steeves affirme que ce n’est pas cela qui se prépare.

En mars, le ministre avait publiquement affiché son appui à l’idée de confier la vente de cannabis dans la province à une entreprise privée. Un appel d’offres avait été lancé, et huit entreprises s’étaient portées candidates, mais le gouvernement avait décidé d’abandonner le projet en raison de l’augmentation des revenus de Cannabis NB pendant la pandémie.

«J’ai toujours voulu privatiser (Cannabis NB). C’est pour ça qu’on avait choisi d’émettre un appel d’offres. Ceci, c’est différent, ça va nous permettre de combattre le marché illégal dans les régions rurales», a expliqué M. Steeves mardi, à la suite de la première lecture de son projet de loi.

Il a rappelé que la vente de cette société de la Couronne avait été écartée lors d’un vote au sein du cabinet progressiste-conservateur.

«Nous avons conclu que ce modèle-ci sera meilleur à long terme.»

Il a ajouté que son projet de loi ne mènera pas à la privatisation ni à la fermeture des succursales de Cannabis NB qui sont déjà en place.