Caraquet: l’absence de logements nuit aux efforts de recrutement

L’absence de logements représente un obstacle majeur pour attirer de nouvelles familles et de nouveaux arrivants, la Ville de Caraquet compte donc passer à l’offensive en 2022 afin d’augmenter le nombre de chantiers de construction résidentielle dans la municipalité.

Le maire Bernard Thériault se donne pour objectif de voir s’ériger au moins 40 nouveaux logements dans la municipalité au cours de la prochaine année. Ses prévisions sont réalistes, dit-il, et elles sont basées sur les discussions qu’il a eues avec des entrepreneurs.

«On veut construire, et on ne sera pas satisfait si on ne construit pas 40 nouveaux logements d’une façon ou d’une autre», dit-il.

Pour faciliter la tâche, un montant de 100 000$ a été inclus dans le budget 2022 de la municipalité, adopté lundi soir, pour offrir des mesures incitatives aux entrepreneurs en mesure de répondre à certains critères.

«Ça tourne autour de notre désir d’améliorer la situation du logement et d’augmenter l’immigration. Ce 100 000$ va peut-être nous aider à faciliter la construction à un moment donné.»

La municipalité prévoit aussi investir

80 000$ pour démolir ou déplacer une école désaffectée sur le boulevard Saint-Pierre Ouest, près du sanctuaire de Sainte-Anne-du-Bocage. Le terrain pourrait être utilisé pour la construction de nouveaux logements.

«Elle est en mauvais état. C’est pour inciter la construction domiciliaire dans le quartier», explique le maire Thériault.

Il y a quelques mois, la Ville de Caraquet a lancé la Commission sur l’immigration, l’emploi et le logement (CIEL), une initiative qui vise à s’attaquer aux défis démographiques et de main-d’œuvre dans la communauté. Une pénurie de logements abordables dans la région serait un obstacle aux efforts de recrutement.

Selon l’économiste Richard Saillant qui était de passage à Caraquet au début novembre pour une conférence, l’immigration et le recrutement de nouveaux arrivants demeurent le meilleur moyen de contrer, à court et à moyen terme, les problèmes démographiques et les coûts supplémentaires associés au vieillissement de la population.

Par exemple, d’ici 20 ans, on prévoit que le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus au Nouveau-Brunswick passe de 65 000 à 145 000 et si rien n’est fait, en 2040, bien que la population de la Péninsule acadienne restera à peu près la même, soit environ 44 000 personnes, la population adulte en âge de travailler pourrait diminuer de 27%.

«Il faut accueillir davantage d’immigrants. L’immigration est devenue le moteur de notre économie. Les gouvernements fédéral et provincial ainsi que les municipalités doivent retravailler leurs politiques pour remettre l’accueil, l’intégration et la rétention des immigrants au cœur de leurs efforts. Dans le passé, on investissait pour créer des emplois, maintenant, on fait des efforts pour attirer des gens», a dit M. Saillant lors de sa conférence.