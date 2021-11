Le consul confirme l’engagement du président Macron à venir au CMA

Le consul général de France à Moncton et à Halifax, Johan Schitterer, confirme que le président français, Emmanuel Macron, s’est engagé à venir en Acadie lors du Congrès mondial acadien (CMA) de 2024. Le dirigeant se rendra dans les régions de Clare et d’Argyle, en Nouvelle-Écosse, s’il est réélu.

«En sortant de l’avion durant le CMA 2019, j’ai exprimé l’importance pour moi que nos amis acadiens soient reçus par le Président de la République, ce qui avait déjà eu lieu par le passé. Je suis très satisfait que ce se soit passé en 2021», commente M. Schitterer.

Le fonctionnaire confirme également la promesse du chef d’État de pérenniser le consulat de France à Moncton et à Halifax. En revanche, le fonctionnaire est encore incapable d’affirmer que son équipe s’agrandira et offrira plus de services.

La SNA souhaite l’ajout d’un poste d’attaché économique et l’augmentation du dispositif culturel du consulat ainsi que la restauration complète de ses services consulaires.

Le groupe de pression a encore des conversations à avoir avec l’État français après sa visite annuelle de ses partenaires institutionnels et associatifs en France, selon M. Schitterer

«La convention France-Acadie doit être renouvelée, indique-t-il. Nous allons la consolider. Il y a un dialogue depuis quelques mois sur ce point.»

Le consul a listé les deux dispositifs compris dans cette entente. Les bourses France-Acadie d’abord, offertes à des Acadiens souhaitant effectuer un semestre d’études universitaires dans l’Hexagone. Le fonds France-Acadie, ensuite, pour financer des projets culturels et éducatifs.

M. Schitterer souhaite explorer l’inclusion de la coopération décentralisée (le jumelage de villes, par exemple) et de la coopération économique dans la convention.