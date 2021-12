Les VTT et côtes-à-côte ont la cote d’amour au N.-B.

IJJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Les véhicules tout-terrains et côtes-à-côte sont de plus en plus populaires dans la province. L’association les regroupant, QuadNB, a connu une augmentation importante du nombre de membres au cours de la dernière année.

De 24 909 en 2020, le nombre de membres est passé à 31 096, soit une augmentation de 25% au cours de la dernière année. À titre comparatif, on en comptait 23 914 en 2019 et 22 742 en 2018. QuadNB a commencé à renouveler ses abonnements pour 2022 au début octobre, et selon le directeur général de l’organisme, Jacques Poirier, «ça regarde très bien.»

«On a toujours vu une augmentation chaque année, mais depuis les deux dernières années on a vu une forte hausse», précise le directeur général.

Cette popularité, Jacques Poirier l’attribue en partie à la pandémie, mais pas uniquement. Selon lui, ce succès est attribuable à différents facteurs.

«Il y a beaucoup de clubs qui ont fait des développements de sentiers. On peut facilement démontrer qu’un club actif, qui fait l’entretien de ses sentiers, son chiffre en termes de membres est beaucoup plus élevé qu’un club qui met moins l’accent sur le développement, explique-t-il. Mais c’est certain que la pandémie nous a aidé, je ne le nie pas.»

Sur les 58 clubs que l’organisation représente dans la province, le club Chaleur de Bathurst est celui qui se distingue le plus avec ses 1620 membres. Albert County Trail Blazeers près de Moncton-Riverview est le deuxième en importance avec 1582.

«Un autre club qui a fait beaucoup de développement au cours de la dernière année, c’est dans le secteur de Sussex. Cette année, ils sont à 1522 membres.»

Jacques Poirier mentionne également que plusieurs autres groupes dépassent 1000 adhérents. À son avis, tous les clubs se portent bien.

QuadNB a aussi mis en service une application cellulaire pour ses membres.

«C’est une app que tu peux télécharger sur ton cellulaire. Elle télécharge tous les sentiers aménagés qu’on a au Nouveau-Brunswick, explique M. Poirier. Avec le système GPS dorénavant accessible dans pratiquement tous les cellulaires, les membres peuvent suivre le trajet qu’ils veulent.»

Ce service qui était réclamé par les membres est offert depuis mai 2020.

«On a fait des remaniements sur notre site web. Là aussi on a une carte interactive», explique-t-il.

Juste avant la pandémie, l’association avait déjà entamé des discussions avec les entreprises auxquelles elle fait affaire: restaurants, hôtels-motels, stations-service et autres.

«On leur a demandé s’ils pouvaient donner des bénéfices à nos membres. Il y en a plusieurs qui ont embarqué. On n’a pas finalisé ça à cause de la pandémie, mais on commence déjà à avoir plusieurs compagnies qui vont vouloir nous aider», reconnaît Jacques Poirier.

En couple et en famille

Le directeur général de QuadNB ne cache pas le fait que les nouveaux côte-à-côte améliorés sur le marché contribuent à rendre les randonnées plus populaires et agréables. C’est maintenant possible d’acheter des côtes-à-côtes équipés comme des voitures.

«C’est ce qui fait qu’on voit beaucoup plus de couples. Les deux vont avoir le même plaisir à voir la nature. Ce côté-là a eu un effet positif. L’autre chose, c’est que le côte-à-côte n’est pas seulement pour deux personnes, il y a des quatre places et des six places. En termes de membres, ce qui a augmenté, ce sont les familles», affirme-t-il.

QuadNB a comme mandat principal la gestion de tous les sentiers de VTT et de côtes-à-côte au Nouveau-Brunswick. Le groupe opère comme organisme sans but lucratif avec 58 clubs membres individuels divisés en huit régions dans la province.