Revendication des terres: la Nation Wolastoqey cible les gros joueurs de l’industrie forestière

Pour faire valoir leurs revendications territoriales, les chefs des six communautés wolastoqi du Nouveau-Brunswick poursuivent désormais les gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Canada, mais aussi Énergie Nouveau-Brunswick ainsi que cinq des principales entreprises forestières opérant dans la province.

En octobre 2020, les chefs des six communautés wolastoqi néo-brunswickoises avaient intenté une action en justice contre les gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Canada, tentant de faire reconnaître leur titre ancestral sur environ la moitié de la province. La zone correspond environ à la partie néo-brunswickoise du bassin versant du fleuve Saint-Jean qui s’étend de la frontière avec le Québec, au nord-ouest, jusqu’à la baie de Fundy, au sud.

Les leaders autochtones ont annoncé mardi qu’ils reprennent ce processus judiciaire à zéro pour y inclure plusieurs acteurs industriels majeurs. L’avis de poursuite déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine cible les forestières J.D. Irving, Limited et 18 de ses filiales ou entités apparentées, Acadian Timber, Twin Rivers Paper, HJ Crabbe & Sons et A.V. Group sont nommées parmi les défendeurs.

«La Nation Wolastoqey cherche à obtenir de ces défendeurs une déclaration de titre autochtone sur ses terres traditionnelles ainsi qu’une indemnisation de la Couronne pour avoir autorisé des opérations commerciales sur ses terres traditionnelles, notamment par le biais d’entreprises d’extraction de ressources à but lucratif», soulignent les chefs dans un communiqué.

«Nous avons choisi ces défendeurs parce qu’ils sont les plus grands propriétaires fonciers du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont l’habitude d’obtenir des terres de la province sans en payer le juste prix.»

La société de la Couronne Énergie Nouveau-Brunswick figure également dans la liste. Ces entreprises exercent leurs activités sur environ 20 % des plus de cinq millions d’hectares identifiés dans la revendication comme étant les terres traditionnelles des Wolastoqiyik au Nouveau-Brunswick.

Les revendications des Wolastoqiyik (aussi appelés les Malécites) s’appuient notamment sur les traités de paix et d’amitié conclus avec la Couronne britannique au XVIIIe siècle. Cette procédure risque de s’étendre sur plus d’une décennie.

Si les tribunaux reconnaissent leur titre ancestral, les Wolastoqiyik espèrent obtenir le droit de décider comment leurs terres sont utilisées et de bénéficier de leur usage par des redevances.

«Aujourd’hui, il s’agit d’aborder 200 ans de vol de terres et de ressources autorisé et supervisé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Au lieu de protéger les détenteurs légitimes de ces terres, le gouvernement provincial laisse les entreprises les exploiter à leur guise», déclare Patricia Bernard, cheffe de la Première nation Matawaskiye (Madawaska). «Nous cherchons à obtenir compensation pour ce vol.»

Elle assure que ces démarches n’ont pas pour objectif de forcer qui que ce soit à déménager. En cas de victoire, la Nation Wolastoqey ne mettrait pas non plus fin à l’exploitation des ressources naturelles mais obtiendrait un droit de regard sur la gestion des forêts sur leur territoire et pourrait forcer les entreprises à conclure des accords entourant leurs activités.

«Nous ne voulons pas perturber l’économie du Nouveau-Brunswick», mentionne la cheffe, précisant qu’il est encore trop tôt pour s’avancer sur le contenu de telles ententes.

«Nous n’allons pas traiter nos partenaires comme nos partenaires nous ont traités, renchérit le chef Ross Perley de Neqotkuk. J’entrevois un mode de gestion partagée entre toutes les parties impliquées, et un vrai partenariat où chacun a sa juste part dans la gestion de nos territoires.»

Les chefs sont demeurés vagues quant aux redevances et autres revenus qui pourraient être associés si leur revendication venait à aboutir.

Patrica Bernard dénonce en tout cas les «accords avantageux» obtenus par l’industrie forestière au cours des dernières décennies.

«Cette année, nous avons tous été témoins de la réticence du gouvernement à demander une compensation appropriée aux entreprises forestières qui s’enrichissent grâce à un marché mondial en plein essor. Nous voulons qu’ils leur reprennent nos terres. Elles n’ont jamais payé un prix juste pour les terres qu’elles possèdent», dit-elle.

«La Couronne a découpé les terres wolastoqey et les a données à des propriétaires privés, gardant pour eux tous les bénéfices sous forme de taxes, de redevances, de baux et de droits. Les Wolastoqiyik sont profondément préoccupés par le fait que l’extraction irréfléchie de ressources par le biais d’activités axées sur le profit, comme l’exploitation forestière, a laissé nos rivières, nos forêts et nos lacs au bord de la décimation.»

Les six communautés sont représentées devant la cour par le cabinet torontois spécialisé en droit autochtone Olthuis, Kleer, Townshend LLP. Leur avocate, Me Renée Pelletier, reconnaît que ce type de réclamation est assez unique au pays. «Je ne suis au courant d’aucun autre plan de titre autochtone qui ressemble exactement à celui-ci», note Me Pelletier, soulignant que les premiers titres ancestraux autochtones accordés à des communautés de la Colombie-Britannique concernaient plutôt des territoires largement inoccupés et n’impliquaient pas d’autre tierce partie que les gouvernements.

Les six communautés wolastoqey sont les suivantes :

Matawaskiye (Première Nation malécite du Madawaska)

Neqotkuk (Première Nation de Tobique)

Wotstak (Première Nation de Woodstock)

Pilick (Première Nation de Kingsclear)

Sitansisk (Première Nation de Saint Mary’s)

Welamukotuk (Première Nation d’Oromocto)